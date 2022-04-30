Çukurova Belediye'den, Ceren Nur Domaç transferi

Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Çukurova Belediyespor, orta oyuncu Ceren Nur Domaç'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çukurova Belediye'den, Ceren Nur Domaç transferi
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30 Nisan 2022 01:05
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Çukurova Belediyespor, orta oyuncu Ceren Nur Domaç'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sultanlar Ligi'nde mücadele edeceğimiz yeni sezonda, geçmişte Eczacıbaşı, Sarıyer, Kuzeyboru ve PTT formalarını terleten, Genç Milli Takım ve kulüp bazında Avrupa kupalarında çeşitli madalyalara sahip orta oyuncu Ceren Nur Domaç ailemize katıldı." ifadelerine yer verildi. 

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