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Çukurova Basketbol gruplara kalamadı

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi eleme rövanşında Çukurova Basketbol, deplasmanda Rusya temsilcisi Nadezhda'ya 76-74 yenildi.

Kaynak: AA
Çukurova Basketbol gruplara kalamadı
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11 Ekim 2018 20:37
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ön eleme turu rövanş maçında Çukurova Basketbol, deplasmanda Rusya temsilcisi Nadezhda'ya 76-74 yenildi.

Rusya'nın Orenburg kentinde oynanan maçın ilk periyodunu 29-25 önde geçen Çukurova Basketbol, soyunma odasına da 47-42 üstün gitti.

Üçüncü periyotta üstünlüğünü koruyamayan ve 62-56 geriye düşen konuk ekip, salondan 76-74 mağlup ayrıldı.

İlk maçı da 60-58 kaybeden Çukurova Basketbol, gruplara kalamadı.

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