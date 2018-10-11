Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ön eleme turu rövanş maçında Çukurova Basketbol, deplasmanda Rusya temsilcisi Nadezhda'ya 76-74 yenildi.
Rusya'nın Orenburg kentinde oynanan maçın ilk periyodunu 29-25 önde geçen Çukurova Basketbol, soyunma odasına da 47-42 üstün gitti.
Üçüncü periyotta üstünlüğünü koruyamayan ve 62-56 geriye düşen konuk ekip, salondan 76-74 mağlup ayrıldı.
İlk maçı da 60-58 kaybeden Çukurova Basketbol, gruplara kalamadı.
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Rusya'nın Orenburg kentinde oynanan maçın ilk periyodunu 29-25 önde geçen Çukurova Basketbol, soyunma odasına da 47-42 üstün gitti.
Üçüncü periyotta üstünlüğünü koruyamayan ve 62-56 geriye düşen konuk ekip, salondan 76-74 mağlup ayrıldı.
İlk maçı da 60-58 kaybeden Çukurova Basketbol, gruplara kalamadı.
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