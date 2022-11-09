Çukurova Basketbol'dan Avrupa'da zafer!

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 3. hafta maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, deplasmanda Fransa ekibi Basket Landes'i 68-61 yendi.
Karşılaşmaya iyi başlayan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, ilk çeyreği 19-10 önde tamamladı. Etkili oyununu ikinci periyotta sürdüren Mersin temsilcisi, soyunma odasına 19 sayı üstünlükle (39-20) gitti.
Maçın üçüncü çeyreğini 55-43 önde geçen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, maçı da 68-61 kazandı.
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, bu sonuçla ilk galibiyetini elde etti.
Karşılaşmaya iyi başlayan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, ilk çeyreği 19-10 önde tamamladı. Etkili oyununu ikinci periyotta sürdüren Mersin temsilcisi, soyunma odasına 19 sayı üstünlükle (39-20) gitti.
Maçın üçüncü çeyreğini 55-43 önde geçen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, maçı da 68-61 kazandı.
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, bu sonuçla ilk galibiyetini elde etti.
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