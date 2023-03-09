Çukurova Basketbol, Çankaya'yı üzdü!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu'nun 21. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 88-63 mağlup etti.
Salon: Ankara
Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Hakan Gerey, Hüseyin Çamcı
Çankaya Üniversitesi: Ayşe Cora 24, White 20, Gülse Uğur, Melike Yalçınkaya Bingül 4, Gizem Tüzün 6, İdil Türk, Sena Özekli, Aleyna Fatma Cengizhan 4, Melike Tuğba Oral 5, Asya Ülker
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 8, Gamze Takmaz 6, Williams 8, Gray 10, Hayes 23, Özge Özışık 12, Gökşen Fitik 10, Cansu Köksal Öngüner, Sinem Ataş, Holingsvorth 9, Esra Ural Topuz 2
1. Periyot: 16-12
Devre: 26-37
3. Periyot: 49-62
Salon: Ankara
Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Hakan Gerey, Hüseyin Çamcı
Çankaya Üniversitesi: Ayşe Cora 24, White 20, Gülse Uğur, Melike Yalçınkaya Bingül 4, Gizem Tüzün 6, İdil Türk, Sena Özekli, Aleyna Fatma Cengizhan 4, Melike Tuğba Oral 5, Asya Ülker
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 8, Gamze Takmaz 6, Williams 8, Gray 10, Hayes 23, Özge Özışık 12, Gökşen Fitik 10, Cansu Köksal Öngüner, Sinem Ataş, Holingsvorth 9, Esra Ural Topuz 2
1. Periyot: 16-12
Devre: 26-37
3. Periyot: 49-62
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