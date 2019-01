Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Çukur 49. Bölüm fragmanı izle! Kim öldü?

Beklenmedik bir saldırıyla güç kaybeden ve dağılan Koçovalılar'ın ne durumda olduğu büyük bir merakla beklenirken, Çeto (Erkan Avcı) ve Mahsun'un (Berkay Ateş) liderleri olduğu Karakuzular Çetesi, Çukur'da yeni bir dönem başlatacak. Sezon finalinde kim olduklarını görmediğimiz ve taş üstünde taş bırakmayan Karakuzular Çetesi ile Koçovalılar'ın yüzleşmesi heyecanla beklenecek. Bu savaşta en büyük Koçovalı olan Cumali'nin yer alıp almayacağı da belli olurken, Çukur'dan, ailesinden ve Sena'dan tamamen uzağa düşen Yamaç'ın nasıl toparlanacağı ve Çukur'u tekrar ele geçirmek için savaşıp savaşmayacağı cevap bulacak. Saadet'ini ve tüm umudunu yitiren Vartolu'nun hamleleri de merak uyandıracak. Yeni sezonda Çukur'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. ÇUKUR DİZİSİNİN KONUSU





İzlenme rekorları kıran ve Show TV'de yayınlanan Çukur dizisi son bölümünde neler yaşandı? İşte birbirinden önemli isimlerin oynadığı Çukur dizisi 48. bölümünde yaşananlar... 49. bölüm fragmanına da haberimizden ulaşabilirsiniz.Pazartesi günleri izleyici karşına çıkan dizide; Vartolu, aileden gizli arkadan iş çeviriyor olmanın yükünden kurtuluyor. Oğlu olduğunda dağıttığı lokumlardan bir tanesini, Yamaç için ayırması duygusal anlara sahne oluyor. Vartolu, oğlunu kurtarmadan, İdris'in kucağına torununu vermeden mücadeleden vazgeçmiyor.Cumali ve Selim'in kucaklaşması dikkat çekerken, birden işin rengi değişiyor. Selim'e sopayla vurmaya başlayan Cumali, kardeşi Kahraman'ı koruyamamanın hesabını soruyor. Saadet'i kurtarmak için baskın yapılıyor. Kardeşlerin omuz omuza mücadelesi dikkat çekerken, fragmanın sonunda Vartolu'nun yüz ifadesi ile bir şeylerin ters gittiği anlaşılıyor. Takipçiler eski bölümlerde yaşanan aksiyonu geri isterken, fragman bu isteği karşılacağının sinyallerini veriyor.Reyting rekorları kıran ve zirvenin vazgeçilmezi olan Çukur'da Vartolu'nun sakladığı sır tüm dengeleri değiştiriyor. Cumali ve Yamaç arasındaki duygusal konuşma yürekleri dağlıyor. Selim'in de Cumali'nin karşısına çıkmasıyla Koçovalılar, ayağa kalkmaya ve yeniden bir araya gelecek olmanın işaretlerini vermeye başlıyor. Vartolu'nun istemeden de olsa yükü hafifliyor. Yamaç'ın gerçekleri öğrenmesiyle önceliği Saadet ve oğlunu kurtarmak oluyor. Cumali, Selim'i tekme tokat dövüyor. Geçmişte yaptığı yanlışlar Selim'in peşini bırakmıyor.Çukur 2. sezon 13. bölümde Çukur'un çocuklarının Karakuzuların elinde olması Yamaç ve Cumali'yi çılgına çevirecek. İkili, Metin ve Kemal'le birlikte çocuklar için harekete geçerken büyük bir sürprizle karşılaşacaklar. Saadet'e ve oğluna kavuşabilmek için Çeto'ya çalışan Vartolu'nun sırrını, Çukur'dan biri öğrenecek ve Vartolu'yla yüzleşecek. Bu kişinin kim olduğu merakla beklenirken Sultan, yeniden Sultan Ana olarak Sena, Ayşe, Akşın ve Karaca'ya kol kanat gerecek. Bu sırada Mahsun da Sena'ya yakın olabilmek için yeni oyunlar oynayacak. Yamaç, Sena'ya kendini "Fikret" olarak tanıtan bu komşudan şüphelenirken, Çeto ve Mahsun'la ilgili Ersoy'dan istihbarat alacak. Çeto için çalışanın kim olduğunu bulmadan rahat etmeyecek Cumali ise hedefine her geçen saniye daha da yaklaşacak.Mahsun ve Çeto, Koçovalılara oyun oynarken hiç beklemedikleri bir anda kendileri av olacak ve büyük bir şok yaşayacaklar. Bu, her ikisinin de Koçovalılara karşı daha acımasız planlar yapmasına yol açacak.Daha doyamadan sevdiği kadın ile oğlu elinden alınan Vartolu, Karakuzuların isteğini yerine getirecek. Kimyagerin peşine düşen Yamaç ve Cumali, her adımlarında Vartolu'ya daha da yaklaşacaklar. Vartolu'nun bu sırrının ne zaman açığa çıkacağı merakla beklenecek. Selim, Emmi ve İdris'in takdirini toplayacak bir yardımda bulunurken, Ersoy'un Yamaç'a olan teklifi Koçovalılar ile Karakuzular arasındaki mücadelenin rengini değiştirecek.Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur'da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.Öfkeden deliye dönen Mahsun'un "Yamaç mahalledeymiş ben bu adamı indiririm. Benim dediğim mahallede dolaşmayacak, benim olana el uzatmayacak. Onun olanı da alırım!" sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda, hastaneye kaldırılan Saadet'e neler olacağı merakla bekleniyor. Meliha'nın İdris'e attığı tokat gerilimi yükseltirken, Sena ve Yamaç'ı birlikte gören Mahsun sinirlerine hakim olamıyor. Yamaç'ı izleyen Mahsun'un çektiği silah ise heyecanı tırmandırıyor.Cumali'nin annesinin karşısına çıktığı, oğlunu karşısında gören Sultan'ın gözyaşlarına hakim olamayarak tepki verdiği tanıtımda Yamaç, Çukur'a geri dönüyor. Meliha, "Kendini kandırmaktan, kendine bastırmaktan, kendine acımaktan vazgeç!" sözleriyle İdris'i cesaretlendirirken Saadet'i görmek isteyen Vartolu, Çeto'nun karşısına çıkıyor. Sonunda Saadet'ine kavuşan ve oğlunu kucağına alan Vartolu'nun yaşadığı duygusal anlar dikkat çekiyor.Gündüzleri kimyager olarak çalışan, geceleri ise müzisyenlik yapan Yamaç'ın (Aras Bulut İynemli) hayatı, kendisi gibi deli dolu Sena (Dilan Çiçek Deniz) ile tanışmasıyla tamamen değişecek. Kendilerini aşka kaptıran Yamaç ve Sena'nın Paris'teki romantizm dolu sahneleri ilk bölüme damgasını vuracak. Çukur'da yaşanan beklenmedik şoke edici bir olay ise hik,yenin başlangıcı olacak ve Yamaç ile Sena'yı bu mahallenin fırtınalı sokaklarına savuracak.Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Sinan Öztürk'ün üstlendiği Çukur'un ilk bölümüyle ekran başındakiler, mahallenin sakinlerinden birine dönüşecek. Etkileyici hik,yesi, çarpıcı aksiyon sahneleri, dev oyuncu kadrosu ve yıla damgasını vuracak sürprizleriyle şimdiden fenomen olmaya aday Çukur, bu akşamdan itibaren her Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de!Aras Bulut İynemli, 25 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Yeşim adında ablası ve Orcun adında abisi vardır. Abisi tiyatrocu, ablası da ses sanatçısıdır. Babasının adı Cengiz, annesinin adı Sevtap'dır. Beşiktaş Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde uçak mühendisliği okumaktayken oyunculuk yapmaya başladığından okulunu dondurdu.Patos reklamında da oynayan İynemli, başka bir reklam filminde İtalyan futbolcuyu canlandırırken yönetmen Zeynep Günay'ın dikkatini çekmiş, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin deneme çekimlerine çağrılmış ve deneme çekimlerinde başarılı olmuştur. Aras Bulut İynemli, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Mete Akarsu karakterini canlandırdı. Bu dizide senaryo gereği ilerleyen bölümlerde müzisyen olmuş ve İyi Düşün Taşın şarkısını coverlamış ve yeni şarkılar bestelemiştir.2012 yılında çekimleri tamamlanan, 2013 Mart ayında Türkiye gösterime giren Mahmut ile Meryem filminin başrolüdür. Ancak filmde Aras Bulut İynemli'nin oyunculuğu birçok eleştirmen tarafından beğenilmemiştir. 2013 yılında Çağan Irmak tarafından keşfedilmiş ve Deniz Celiloğlu ile LGBT temalı "Tamam mıyız ?" adlı filmde başrol oynamıştır. Eleştirmenler tarafından canlandırdığı engelli İhsan karakteri ve oyunculuğu beğenilmiştir.2013-2014 yılları arasında "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Şehzade Bayezid olarak rol almıştır. Maral: En Güzel Hikayem adlı dizide Hazal Kaya ile birlikte başrolü paylaşmıştır. İçerde dizisinde de Mert karakterine hayat vermişti.Dilan Çiçek Deniz, 1995 yılında Sivas'da doğmuştur. Annesi ve babası öğretmendir. Babası Orhan Deniz, annesi Hale Temizyürek'dir. Ege Üniversitesi'nde Turizm Rehberliği okurken asıl istediği bölümün karşılaştırmalı edebiyat olduğuna karar vererek sınavlara tekrar girip karşılaştırmalı Edebiyat bölümüne geçiş yapmıştır. Oyuncu 15 yaşında "Güneşi Annem Sanırdım" adında şiir kitabı çıkarmıştır. Lisedeyken üç sene boyunca tiyatro eğitimi aldıktan sonra 17 yaşındayken Liselerarası Tiyatro Yarışması'na katılıp oyunculuk ödülü almıştır.Modellik de yapan Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış ve 2. Olmuştur. 2015 yılında Miami'de düzenlenen Kainat güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etmiştir.İlk rolü 2015'de "Tatlı Küçük Yalancılar" dizisindeki 'Ebru' karakteridir. Dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Alperen Duymaz, Beste Kökdemir, Büşra Develi, Burak Deniz ile birlikte rol aldı.2015 yılında yayınlanan, dizinin başrollerinde Evrim Alasya, Emre Kınay, Hande Erçel, Burcu Özberk, Berk Atan ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı, "Güneşin Kızları" dizisinde, 'Elif' karakterini canlandırdı.Dilan Çiçek Deniz şimdilerde ise "Bodrum Masalı" adlı dizide oynamıştır.Erkan Kolçak Köstendil, 16 Ocak 1983 tarihinde Bursa'da doğmuştur. İlkokulu ve ortaokulu Bursa'da okudu. Bursa Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonraİstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde okudu ve bitirdi.Tiyatroya Tuncay ÖzinelTiyatrosu'nda başladı. Çeşitli tiyatro oyunlarında, film ve dizilerde rol aldı.TRT1 de gösterilen "Sakarya Fırat" dizisindeki Er Mahmut Karakum karakteriyle herkesin beğenisini kazandı.Orta metraj film olan "Torbacının Esrarı" adlı filmin senaryosunu yazdığı gibi çekimlerini de kendisi Amsterdam ve İstanbul'da tamamladı.Yazdığı, yönettiği ve oynadığı "Karşı Cinsle Tanışma Sanatı" adlı tiyatro oyunu Isparta "sanal cafe"de sahnelenmiştir.2014 yılında "Ulan İstanbul" dizisinde Karlos karakterini canlandırmaktadır. Erkan Kolçak Köstendil, 2014 yılında, başrollerinde Uğur Polat, Şebnem Bozoklu,Sevtap Özaltun, Kaan Yıldırım'ın oynadığı "Ulan İstanbul" adlı dizide oynamıştır.Genç oyuncu Öner Erkan 4 ocak 1980 tarihinde İzmirde doğmuştur. 15li yaşlardayken aldığı ilk eğitim olan tiyatro eğitimini almıştır. Ardından ise 9 eylül üniversitesi tiyatro bölümünü 2002 yılında bitirmiştir. Oyunculuk üzerine Bahçeşehir üniversitesinde yüksek lisans yapmıştır. Genç oyuncu Öner Erkan'ın ilk oyunculuk deneyimi Trt'de sunduğu bir çocuk programı olmuştur. 2002-2004 yıllarında İstanbul şehir tiyatrosunda dansçı olarak çalışmıştır.2004 senesinde oyunculuk maksadıyla Oyun Atölyesine girmiştir. Ardından ise Bornova Bornova isimli filmindeki başarılı oyunculuğuyla Altın Portakal en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanmıştır. Başarılı ve genç oyuncu Avrupa yakasında Fatoşun genç sevgilisini ardından İki aile dizisinde ise Ferit karakterini canlandırmıştır. Oynadığı filmler ise Organize işler,yedi kocalı hürmüz,son osmanlı yandım ali,kağıt,hırsız var gibi filmlerdir. Yalan dünya dizisinde canlandırdığı Bora karakteri ile de büyük kitlelerce tanınmıştır.Rıza Kocaoğlu, 19 Mart 1979 tarihinde İzmir Tepecik'de doğmuştur. Babası Göztepe'nin yıllarca tribün amigoluğunu yapan başbakan lakaplı İsmail Kocaoğlu'dur. Aynı zamanda kendisi de fanatik Göztepe'lidir. Oyuncu olan Gözde adında kız kardeşi var. Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk bölümünden 2000 yılında mezun oldu. Şehir Tiyatroları'nda, BKM'de, Dot'ta çalıştı.Çağan Irmak'ın 2001 yılında yönettiği "Bana Şans Dile" adlı dizi film ile sinemaya başladı. Birçok dizi ve filmde rol almıştır. Kuzey Güney dizisindeki performansı çok beğenilmiştir. En son İçerde dizisinde rol almıştır.