Çukur ne zaman başlıyor, yeni bölüm ne zaman?

HANGİ KANALDA, HANGİ FİLM DİZİ VAR? TIKLA ÖĞREN

Virüs salgını sebebiyle çekimlerine ara verilen dizinin oyuncuları geçtiğimiz haftalarda ayrıca Çukur'un resmi Youtube kanalında hayranları ile buluşmuşlardı. "Çukur Evde" isimli yayınların iki bölümü de sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Oyuncuların kendi aralarındaki sohbet edip oyunlar oynadıkları yayınlar toplam 5 milyon görüntülenmeyi geçmiş ve izleyenlerin büyük beğenisini toplamıştı.Çukur'un evde çekilen, sürprizlerle dolu yeni bölümünde ağabeyleriyle sorunlarını çözemeyen Yamaç bir çare bulmak için Vartolu'ya danışacak. Vartolu'dan aldığı fikirle eski bir dostundan yardım isteyen Yamaç, Cumali ve Selim'den istediği tepkiyi alamayacak. Koçovalı kardeşler sorunlarını yine kendi yöntemleriyle çözmeye karar verirken hapishanedeki Vartolu olanlara müdahale edemeyecek.Çukur dizisinin 3. sezona 16 eylül pazartesi günü başlayacağı duyuruldu. Çukur dizisinin yeni sezon tanıtımı da 7 eylül akşamı sosyal medyadan paylaşıldı.Show TV'de yayınlanan Çukur yeni bölüm için hazırlıkların tamamlandığı belirtiliyor. Meraklı bekleyiş halinde izleyiciler Çukur yeni bölüm ne zaman sorusunu sorarak bekleyişlerini sürdürüyor. Konuyla ilgili yayınlanacak mı diye çok yeni açıklama yapıldı dizinin çekilip çekilmediği ile alakalı. Kadrosunda ünlü oyuncular bulunduran ve uzun süredir reytingi yüksek olan dizide ilginç karakterler bu hafta ekrana gelip yayınlanacak gibi beklenti oluşturmuş durumda. Yapılan açıklama ve Çukur dizisi yeni bölümü ile ilgili detayları haberimizde detaylandırdık.Çukur, evde çekilen yeni bölümüyle Pazartesi günü özleme son veriyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yeni bölümlerinin ekrana gelemediği haftalarda da sosyal medyada çok konuşulan dizi, sürpriz bölümüyle izleyicileri ile buluşmaya hazırlanıyor.3 sezondur hem reytinglerde hem de sosyal medyada adını zirveye yazdıran ve gerek senaryosu gerekse imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle çok konuşulan dizi 'Çukur', bu hafta oyuncuların ev ortamlarında çektiği, çok farklı bir bölümle ekranlara gelecek. Her bölümü takipçileri tarafından heyecanla beklenen dizinin yeni bölümünde Yamaç'la ağabeylerinin arasındaki gerilime Vartolu'nun dahil oluşu ile Karaca ve Azer'in gizli ilişkisinde yaşanacakları izleyeceğiz.Virüs salgını sebebiyle çekimlerine ara verilen dizinin oyuncuları geçtiğimiz haftalarda ayrıca Çukur'un resmi Youtube kanalında hayranları ile buluşmuşlardı. "Çukur Evde" isimli yayınların iki bölümü de sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Oyuncuların kendi aralarındaki sohbet edip oyunlar oynadıkları yayınlar toplam 5 milyon görüntülenmeyi geçmiş ve izleyenlerin büyük beğenisini toplamıştı.Çukur'un evde çekilen, sürprizlerle dolu yeni bölümünde ağabeyleriyle sorunlarını çözemeyen Yamaç bir çare bulmak için Vartolu'ya danışacak. Vartolu'dan aldığı fikirle eski bir dostundan yardım isteyen Yamaç, Cumali ve Selim'den istediği tepkiyi alamayacak. Koçovalı kardeşler sorunlarını yine kendi yöntemleriyle çözmeye karar verirken hapishanedeki Vartolu olanlara müdahale edemeyecek. Gizli görüşmelerine devam eden Azer ve Karaca'nın bir karar vermeleri gerekecek. Akın ise Songül'e yaklaşmak için bir adım atacak. Koçovalı kardeşler diğer sorunlarını çözmeye çalışırken, yeni düşmanları Arık Böke Erdenet'le ilgili ulaşacakları yeni bilgi merak konusu olacak.Koçovalı ailesinin gündüzleri kimyager, geceleri müzisyen küçük oğlu. Çukur'dan yıllar önce ayrılsa da ailesini ve Çukur'u korumak için mahalleye geri döner. Bu hareketi hem kendi hayatını hem de sevdiklerinin hayatını alt üst eder.1990 yılında İstanbul'da doğan Aras Bulut İynemli, Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Uçak Mühendisliği bölümünde okumaktadır. İlk olarak Arka Sokaklar dizisi ile kamera karşısına geçen İynemli, 2010-2013 yıllarında Mete Akarsu karkaterini canlandırdığı "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisi ile tanındı. 2013-2014 yılları arasında "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Şehzade Bayezid rolünü canlandırdı. 2015 yılında "Maral" dizisinde Hazal Kaya ile başrolü paylaştı. 2015-2016 yıllarında "İçerde" dizisinde Umut/Mert karakterini canlandırdı. Aras Bulut İynemli, "Çukur" dizisinde Yamaç karakterini canlandırmaya devam etmektedir.Yamaç'ın büyük aşkı; deli dolu, dik kafalı, yaşam enerjisi yüksek ve güzel bir genç kadın. Yamaç'la ortak bir hayatın hayallerini kurarken, Koçovalı ailesi karşısında bu hayallerini başka bir bahara saklamak zorunda kalır.1995 yılında Sivas'ta doğan Dilan Çiçek Deniz, lise döneminde tiyatro eğitimi almaya başladı. Ege Üniversitesi'nde Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünde okuyan Deniz, bir yandan da modellik yapmaya başladı ve 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasında 2. Oldu. İlk olarak 2015 yılında "Tatlı Küçük Yalanlar" dizisinde Ebru rolünde kamera karşısına geçti. Daha sonra "Güneşin Kızları" dizisinde Elif karakterine hayat verdi. 2016-2017 döneminde "Bodrum Masalı" dizisinde Su Ergüven karakterini canlandıran Deniz, son olarak "Çukur" dizinde Sena karakterini canlandırmaya devam etmektedir.Koçovalı ailesinin reisi ve tüm Çukur mahallesini yöneten, kudretli ve cömert bir adam. Saldırıya uğrayan ailesini ve Çukur'u ayakta tutabilmek için hayatının en büyük mücadelesini verecektir.1959, Avanos (Nevşehir) doğumlu olan Ercan Kesal, ilk ve orta öğrenimini Avanos'ta, lise öğrenimini Nevşehir'de tamamladı. 1984 yılında Ege Üniversitesi Tıp fakültesinden mezun oldu ve uzun yıllar boyunca tıp doktoru olarak çalıştı ve sağlık sektöründe yöneticilik yaptı. Nuri Bilge Ceylan'ın "Uzak" filmindeki oyunculukla başlayan sinema serüveni, aynı yönetmenin "Üç Maymun" ve "Bir Zamanlar Anadolu'da" filmlerinde senarist ve oyuncu, "Vavien", "Saç", "Küf", "Yozgat Blues", "Sen Aydınlatırsın Geceyi", "Hükümet Kadın (1-2)" ve "Ben O Değilim" gibi filmlerde oyuncu olarak devam etti. Oyuncu ve senarist olarak ulusal ve uluslararası birçok festivalde ödüller aldı. "Peri Gazozu" isimli kitabı İletişim Yayınlarından 2013 Temmuz ayında, ''Evvel Zaman'' isimli kitabı ise 2014 Mayıs ayında Ithaki Yayinları tarafından yayımlandı. İletişim Yayınları'ndan 2015 yılında "Nasipse Adayız" isimli kısa romanı yayınlandı. Sinema ve tiyatro oyuncusu Nazan Kesal'la evli ve Poyraz'ın babasıdır. Halen ilk televizyon dizisi "Çukur"da İdris Koçovalı karakterini canlandırmaktadır.İdris'in eşi, Koçovalı ailesinin bel kemiği, sözü kanun olarak kabul edilen bir kadın. Hayatını kocasına ve çocuklarına adayan Sultan, tüm güçlükler karşısında ailesini bir arada tutmak için elinden geleni yapar.1956 yılında İstanbul'da doğan Perihan Savaş, 1971 yılında "Şehzade Sinbad Kaf Dağında" filmi ile sinemaya adım attı. O zamandan beri yaklaşık 120 filmde rol alan Savaş, 1974'te 11. Antalya Film Festivali'nde "Bedrana" filmindeki performansı ile En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştır. 1989'dan beri televizyon dizilerinde rol alan Perihan Savaş, halen "Çukur" dizisinde Sultan rolünü canlandırmaktadır.Koçovalı ailesinde İdris'in veliaht olarak yetiştirdiği, ailenin ikinci büyük oğlu olan Kahraman, ağabeyi de hapiste olduğu için aile işlerinin başına geçer. Lider özellikleriyle konumunu garantileyen Kahraman, babası kadar stratejik düşünemese de söz konusu icraat olunca son derece başarılıdır.1997 yılında Mersin'de doğan Mustafa Üstündağ, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur. Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği, MSM Oyuncuları sahnelerinde görev alan Üstündağ, oyunculuğa Pervasız Tiyatro'da devam etti. "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisindeki Muro rolü ile ünlenen oyuncu, aynı karakteri canlandırdığı "Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine" filminin de başrolünde yer almıştır.İdris'in üçüncü oğlu, Yamaç'ın ise en küçük ağabeyi. Ailenin eğlence sektöründeki işlerini yönetmesine rağmen babasının değerlerinin hiçbirini benimsemediği için onun gözünde bir hayal kırıklığından öteye geçemez.1980 yılında İzmir'de doğan Öner Erkan, Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümünden 2002 yılında mezun oldu. TRT'de sunduğu bir çocuk programı ile televizyon dünyasına adım attı. 2002-2004 yılları arasında İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda dansçı olarak çalıştı. 2004 yılında ise Oyun Atölyesi'ne girdi. "Bornova Bornova" filmindeki performansı ile Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. 2011-2014 yılları arasında "Yalan Dünya" dizisinde Bora rolünü canlandırdı. Halen "Çukur" dizinde Selim Koçovalı karakterini canlandırmaktadır.Doğduğu ve çocukluğunun geçtiği Çukur'a intikam almak için geri dönen, acımasız bir mafya lideri. Yıllar sonra Çukur'a geri dönen Vartolu, kimsenin bilmediği planlarını uygulamaya son derece kararlıdır.1983 yılında Bursa'da doğan Erkan Kolçak Köstendil, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 2008 yılında "Güz Sancısı" filmi ile sinemaya adım atan Köstendil, Sakarya Fırat, Merhamet ve Ulan İstanbul dizilerinde rol aldı. Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de Şahin Giray Han'ı canlandıran Köstendil, halen "Çukur" dizisinde Vartolu rolünü canlandırmaktadır.İdris'in sokaktaki gözü kulağı. Çöp toplayarak geçimini sağlıyor. Daha iyi şartlara sahip olabilirken kendisi bu hayatı seçmiş. Askerde büyük bir travma yaşamıştır. İnsanlardan uzak olmak istiyor. Müthiş bir sayısal zekası vardır.1979 yılında İzmir'de doğan Rıza Kocaoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Çağan Irmak'ın ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu "Bana Şans Dile" filmi ile 2001 yılında sinemaya adım attı. Bugüne kadar 50'ye yakın sinema filminde ve TV dizisinde yer aldı. Son olarak "İçerde" dizisinde Davut rolünü canlandıran oyuncu, şu anda "Çukur" dizisinde Aliço karakterine hayat veriyor.Yamaç ile Vartolu arasındaki hesaplaşmanın arabulucularından olan Baykal, aynı zamanda gizemli biridir. Rengini belli etmez ve kimseyi çok yakınına sokmaz. Kontrolü elinde tutmak ve başarılı olmak onun için her şeyden önce gelir.1961 yılında Ankara doğumlu olan Burak Sergen, Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun oldu. Televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Tiyatro kare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da, yönetmen ve oyuncu olarak görevler aldı. Sergen en son "Kara Sevda" dizisinde Galip karakterine can verdi, şu an ise "Çukur" dizisinde Baykal karakterini canlandırıyor.Mahallenin berberi. Racon bilir, delikanlıdır. Çukur'un suç dünyasına bulaşmamış, insanlara zarar vermekten çekindiği için o işlerden uzak durmuştur. Tabiatında şiddet yoktur.1971 yılında İstanbul'da doğan Nebil Sayın, Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümünden mezun oldu. 2001 yılında "Savunma" adlı televizyon dizisinde kamera karşısına geçen Sayın, son olarak "İçerde" dizisinde Coşkun karakterini canlandırdı. Halen "Çukur" dizisinde Muhittin karakterine hayat vermektedir.Çukur'un dışına hiç çıkmamış, yakışıklı ve öfkeli bir delikanlıdır. Gençliği ve toyluğu ile öfkesi birleşince yanlış yollara sapar. Düzene karşı olan Celasun, asi davranışlarıyla hayatını zora sokar.1995 yılında İstanbul'da doğan Kubilay Aka, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı Yönetimi mezunudur. "Vatanım Sensin" dizisinde iki sezon boyunca Ali Kemal karakterini canlandıran Aka, halen "Çukur" dizisinde Celasun karakterine hayat vermektedir.Vartolu ile Selim arasındaki anlaşmanın sağlayıcısıdır. İkili arasında adaleti sağlamaya çalışıyor gözükse de Selim için tehlike teşkil eder. Geçmişi sisin ardında kalan Nazım, dersine sağlam çalışan ve güçlü deliller elde eden bir avukattır.1984 yılında Ankara'da doğan Ahmet Tansu Taşanlar, Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.2008 yılında "Küçük Kadınlar" dizisinde rol alan Taşanlar birçok tiyatro oyununda da yer almıştır. Son olarak "Kara Yazı" sizisinde Kadir rolünü canlandıran oyuncu, şu anda "Çukur" dizinde Avukat Nazım karakterini canlandırmaktadır.Emmi ile birlikte İdris Koçovalı'nın gözü kapalı güvendiği adamlarındandır. Yamaç'ın da akıl danıştığı Paşa, İdris'in 35 yıllık iş ortağıdır. Yüksek bir ticari zekâya sahiptir ve Koçovalı ailesinin silah işlerini kontrol eder. Kavgalarda da hep en öndedir.1959 yılında Ankara'da doğan Çetin Sarıkartal, Ankara Üniversitesi D.T.F.C İngiliz Dili ve Edebiyat bölümü'nden 1980 senesinde mezunudur.Yedi Kocalı Hürmüz sinema filminde hem rol almış hemde oyuncu koçluğu yapmıştır.Şu anda "Çukur" dizisinde Paşa lakabı ile rol almaktadır.Paşa ile birlikte İdris Koçovalı'nın en güvendiği adamlarının başında gelir. Çukur'a İdris'ten sonra yerleşen ikinci kişidir. Zeki ve ağırbaşlıdır ama gerektiğinde şiddet de uygulayabilir. İnsan ilişkileri kuvvetli olan Emmi, stratejik davranabilen bir yapıya sahiptir.1977 yılında Van'da doğan Kadir Çermik, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Birden fazla sinema filminde seslendirme yapmış ve aynı zamanda birçok film ve dizide rol almıştır. Son olarak "Bana Sevmeyi Anlat" adlı dizi ile ekrana gelen Kadir Çermik,şu anda "Çukur" dizisinde Emmi karakterini canlandırmaktadır.Selim'in eşi ve Karaca'nın annesi olan Ayşe, Koçovalı Ailesi'nin hırslı ve kurnaz gelinidir. Sultan'ın kurallarına harfiyen uyuyor gibi gözükse de aslında gözü onun tahtındadır. Evdeki diğer kadınlar ondan hoşlanmaz ama tehlikeli olduğu için de kendisine bulaşmazlar.1980 yılında İstanbul'da doğan İrem Altuğ, Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro bölümünde okurken okuldan ayrılıp 2000 yılında Amerika'ya gitti. San Francisco State University'de Tiyatro bölümünde okudu ve mezun oldu.2006 yılında Aydın Bulut'un yönettiği "Ihlamurlar Altında" dizide son 40 bölümünde Feride karakterini oynadı. Aynı yıl 2006 yılında "Eve Giden Yol 1914" adlı sinema dönem filminde İffet rolüyle ikinci kez beyaz perdede boy gösterdi. 2014 yılında "Yola Çıkmak" adlı sinema filminde oynadı. Son olarak "Çukur" dizisinde Ayşe karakterini canlandırmaya devam etmektedir.Vartolu'nun adamlarının kurşunlarına hedef olan Kahraman'ın eşi, Akşın ve Acar'ın annesidir. Ağzını bıçak açmaz, iyi niyetlidir. Aynı zamanda çok iyi bir anne olan Nedret, Sultan'ın boyunduruğu altında yaşamaktan şikayetçi değildir.1975 yılında İstanbul'da doğan Zeynep Kumral, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olmuştur. İlk oyunculuk deneyimini 1999 yılında rol aldığı Ayrılsak da Beraberiz dizisi ile yaşamış; Meryem, Sevdam Alabora, Son Yaz Balkanlar 1912, Koyu Kırmızı, Şüphe, Düğün Şarkıcısı, Paramparça Aşklar ve Sağır Oda dizilerinde rol almıştır. Kumral, "Çukur" dizisinde Nedret karakterini canlandırmaya devam etmektedir.Yıllar önce yaşadığı kaybın ardından Koçovalı Ailesi ona kol kanat germiş ve ikinci ailesi olmuştur. Uzun yıllardır Koçovalı Ailesi'nin yardımcılığını yapar. Evde olan biten her şeyden haberdardır ama sır küpü gibidir. Yıllar sonra çocukluk aşkı Vartolu ile karşılaşır.1981 yılında İstanbul'da doğan Boncuk Yılmaz, Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Oyunculuğa 2004 yılında Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak filmiyle başlamıştır. Bu filmdeki Nihal rolüyle aynı yıl düzenlenen Yirmialtıncı Siyad Türk Sineması Ödülleri'nde Umut Veren Genç Kadın Oyuncu ödülünü almıştır. 2002 senesinde adım attığı oyunculuk kariyerinde bugüne kadar Bir Yastıkta, Mazi Kalbimde Yaradır, Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak, Sıla, Kızlar Yurdu ve Haneler gibi bir çok projede rol almıştır. Şu anda "Çukur" dizinde Saadet karakterini canlandırmaktadır.Kardeşi Kemal gibi Koçovalı Ailesi'ne sadıktır. Doğduğu günden bu yana Çukur'un dışındaki dünyaya adım atmamıştır. Zekası, hazinesidir.1983 yılında İstanbul'da doğan Cem Uslu Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur. Ardından 2011 yılında Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü tamamlamıştır.İlk profesyonel deneyimi 2011 yılında "Aşk Tesadüfleri Sever" isimli filmde canlandırdığı Cem karakteri ile olmuştur. Yine aynı yıl içinde "Anadolu Kartalları" filminde Astsubay Ali Kaya karakterini canlandırmıştır. 2013-2014 senelerinde"Karadayı" isimli dizide Seyit karakterini canlandırmış; yine 2013-2014 senelerinde "Saklı Kalan" isimli dizide Komiser Kemal karakterine can vermiştir. Oyuncumuz, 2016 senesinde "Siccin 3: Cürmü Aşk" isimli sinema filminde Sedat karakterine can vermiştir. Şimdi ise "Çukur" dizisinde Metin karakterini canlandırmaktadır.Kardeşi Metin gibi Koçovalı Ailesi için gözünü kırpmadan canını feda edebilir. Doğma büyüme Çukurlu olan Kemal, rakiplerini gücüyle korkutur.Uğur Yıldıran, 1981 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Gazi Üniversitesi Spor Akademisi Jimnastik Bölümü'nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında rol aldığı Filinta dizisi ile yaşayan Uğur Yıldıran şu anda "Çukur" dizisinde Kemal karakterin canlandırmaktadır.Berber Muhittin'in oğlu olan Meke, deyim yerindeyse Çukur'un deli fişeğidir. Koçovalı Ailesi'ne son derece sadık, ekmeğinin peşinde, gözü tok bir genç adamdır.Aytaç Uşun, 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Maltepe Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında rol aldığı Doksanlar dizisi ile yaşayan Uşun;şu anda "Çukur" dizisinde Meke karakterini canlandırmaktadır.Genç bir gazetecidir. İdris'in unutamadığı eski sevgilisi Meliha'ya olan benzerliğiyle, geçmişin tozlu sayfalarının aralanmasına neden olur. Günler geçtikçe Aliço ile aralarında bir bağ oluşacaktır.1995 yılında İstanbul'da doğan Elif Doğan, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvari Müzikal Bölümü'nden mezun olmuştur. Profesyonel olarak dansla ilgilenen Doğan; ilk oyunculuk deneyimini "Aşk Laftan Anlamaz" dizisi ile yaşamış; daha sonra "Hayat Bazen Tatlıdır" dizisinde rol almıştır. Şu anda "Çukur" dizisinde Hale karakterini canlandırmaktadır.Kahraman ve Nedret'in lise çağındaki kızları. Güzelliğinin ardından saf ve naif bir ruha, melek gibi iyi bir kalbe sahip. Mahallenin bıçkın delikanlılarından Celasun'a âşık olan Akşın, babasının ani ölümünü üzerinden atamamıştır.İlayda Alişan, 1996 yılında İstanbul'da doğmuştur.Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde eğitimini tamamlayan oyuncu küçük yaşlarda oyunculukla tanışmıştır.2011 yılında "Bir Çocuk Sevdim" dizisi ile ekranlarda boy göstermiştir. Daha sonra "Rüya", "Bana Sevmeyi Anlat", "Gönül Hırsızı", "Benim Adım Gültepe" ve "Serçe Sarayı" dizilerinde rol almıştır. Şu anda "Çukur" dizisinde Akşın karakterine can vermektedir.Selim ve Ayşe'nin küçük kızları. Ortalığı karıştırmayı sever. Babası ise onunla çok ilgilenmez. İnsanların zayıf yönlerini çok çabuk anlar. Kuzeninin sevgilisi Celasun'a aşıktır ve onu elde etmek için elinden geleni yapacaktır.1994 yılında Ankara'da doğan Ece Yaşar, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olmuştur. İlk oyunculuk deneyimini "Kara Sevda" dizisinde tamamlayan Yaşar, şu anda "Çukur" dizisinde Karaca karakterini canlandırmaktadır.Vartolu'nun has adamı. Uzun yıllardır Vartolu için çalışmaktadır ve ona en yakın olan kişidir. "Ağzı var, dili yok" gibi gözükse de bu duruşu, Vartolu'ya olan saygısından ve konuşmasa bile Vartolu'nun kendisini anlayacağına olan güveninden kaynaklanır.1979 yılında İzmir'de doğan Mustafa Kırantepe, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. 2003-2010 yılları aralığında aktif olarak seslendirme çalışmaları yaptı. Tiyatronun yanı sıra çeşitli sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmaktadır.Muhteşem Yüzyıl Kösem, Leyla ile Mecnun, Beş Kardeş, Ulan İstanbul dizilerinde rol olan Kırantepe, şu anda "Çukur" dizisinde Medet karakterine can vermektedir.Kahraman ve Nedret'in küçük çocukları. Ailenin en zekisi. Babasının kaybı onu öfkeli ve endişeli bir çocuğa dönüştürür. Yaşı küçük olsa da doğruları fark eder ve bunları yüksek sesle paylaşmaktan da çekinmez.2004 yılında İstanbul'da Doğan Doğan Can Sarıkay, eğitimine ortaöğretimde devam etmektedir. Uludağ Limonata, Kinder ve Petito reklam filmlerinde rol almıştır.lk oyunculuk deneyimini 2014 yılında "Küçük Ağa" dizisi ile yaşayan Doğan Can Sarıkaya; daha sonra rol aldığı "Yeter" dizisinde Kaan karakterini canlandırmıştır. Şu anda "Çukur" dizisinde Acar karakterine can vermektedir.İdris Koçovalı'nın en büyük oğlu. Ailenin asi, zapt edilemez ve korku duyulan ağabeyi. Uzun yıllardır cezaevinde olan Cumali, bu süreçte ailesiyle görüşmeyi hep reddetmiş. Karakuzular için büyük bir rakip olan Cumali, geçmişte olduğu gibi şimdi de kendi bildiği intikam yöntemiyle hareket edecek ve Çukur'u yeniden ele geçirmek için mücadele edecek.27 Mayıs 1980 tarihinde Adana'da doğan Necip Memili, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite yıllarından bu yana birçok tiyatro oyununda yer alan oyuncu halen Moda Sahnesi'nde tiyatro oyunlarına devam etmektedir. Dizi kariyerine 2006 yılında 'Yaprak Dökümü' ile başlayan oyuncu, 'Dila Hanım' dizisindeki Azer rolü ile dikkat çekmiştir. 'Hanımın Çiftliği', 'Yalan Dünya', 'Bedel', 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' ve 'Dolunay' gibi yapımlarda rol alan Memili, son olarak oynadığı Ay Yapım imzalı 'Şahsiyet'teki performansıyla büyük beğeni topladı. 'Halam Geldi', 'Sürgün İnek', 'Yok Artık' ve 'Kaçma Birader' gibi sinema filmlerinde rol alan oyuncu, 'Çukur' dizisinde Koçovalı Ailesi'nin en büyük kardeşi Cumali'ye hayat veriyor.Karakuzular çetesinin iki liderinden büyük olanı. Her Karakuzu üyesi gibi o da yetim. Geçmişi yok. "Şık Çeto" lakabı ile bilinen Çeto, giyimine fazlasıyla düşkün. Çukur'un yeni sahibi olan Çeto, Çukur'un sakinlerine göz açtırmayıp nefes aldırmayacak.1982 yılında Diyarbakır'da doğan Erkan Avcı, Sadullah Şentürk ve Çağatay Tosun'un yönettiği 'Köprü' dizisiyle oyunculuğa başladı. 'Ayrılık' ve 'Sakarya Fırat' gibi yapımlarda rol alan Avcı, asıl çıkışı yine Ay Yapım imzalı 'Karadayı' adlı diziyle yakaladı. Sundance ödüllü Tolga Karaçelik'in 2010 yapımı 'Gişe Memuru' filminde rol alan başarılı oyuncu, büyük ses getiren 'Zenne' filmindeki performansıyla 2011 yılında 48'inci Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülüne layık görüldü. Son olarak 'Cesur ve Güzel' ile 'Abdülhamid Han' dizilerinde rol alan Avcı, 'Çukur'da Karakuzular'ın liderlerinden Çeto'yu canlandırıyor.Karakuzular çetesinin iki liderinden küçük olanı. İyi kavga eder ve iyi silah kullanır. O da bütün Karakuzular gibi sokakta büyümüş bir yetimdir. Çok küçük yaşlarda Çeto ile başlayan kader ortaklıkları bozulamaz bir kardeşliğe dönüşmüştür.1987 yılında İstanbul'da doğan Berkay Ateş, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. İlköğretimden lise dönemi sonuna kadar profesyonel futbol oynayan Ateş, oyunculuğa ekranda 'Sessiz Fırtına', beyazperdede ise 'Mavi Gözlü Dev' ile başladı. 'Karadayı', 'Analar ve Anneler', 'İstanbul Sokakları' gibi dizilerde rol alan genç oyuncu, 'Anne' dizisindeki performansı ile geniş kitlelere ulaştı. 2013 yılında iki arkadaşı ile Tiyatro D22'yi kuran Ateş, tiyatro oyunculuğu, yönetmenliği ve oyun yazarlığı alanında üretmeye devam ediyor. Emin Alper'in yönetmen koltuğunda oturduğu, yurt dışından övgü dolu yorumlar alan 'Abluka' filmiyle 72'nci Venedik Film Festivali'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne aday olan oyuncu, aynı filmle 2015 yılında 22'nci Altın Koza Film Festivali Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Ateş, 'Çukur'da Karakuzular'ın liderlerinden Mahsun'a hayat veriyor.İdris Koçovalı'nın büyük aşkı Birbirlerine delice aşık olan bu çift birlikte sıradışı zaman geçirirler. Genç yaşlarında tanışan ikilinin yaşadığı bu ilişki çok kötü biter. Çukur'dan gelen baskılara dayanamayan İdris bir gün silahını çeker ve Meliha'yı vurur. İdris'in ölü sandığı büyük aşkı Meliha, yıllar sonra sürpriz bir şekilde ortaya çıkar.