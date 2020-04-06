Çukur bugün var mı? 6 Nisan Show TV yayın akışı! Çukur'un 93. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

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Senelerdir ekranlara gelen Çukur, izleyicinin beğenisini topluyor. Reyting yarışında da yer alan Çukur'un oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli Ercan Kesal ve Şenay Gürler gibi isimler yer alıyor. Show TV'de ekranlara gelen dizinin yeni bölümü geçen hafta yayınlanmadı. Yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Peki Çukur bu akşam var mı?Dünyaya yayılan corona virüsün Türkiye'ye gelmesinden sonra birçok set çekimlere ara verdi. 6 Nisan Show TV yayın akışında Çukur'un yeni bölümü yer almadı.16.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk -Tekrar18.45 Show Ana Haber-Canlı20.00 Yol ArkadaşımGökhan Horzum'un senaryosunu kaleme aldığı Çukur'un yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.Sinan Öztürk ve Özgür Sevimli'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Çukur'un 92.bölümünde gazeteci Emir ve polis Erkan'ın yardımlarıyla Yamaç Koçovalı, Çağatay Erdenet'in sonunu adım adım getirecek. Ancak bu son Vartolu'nun da bir fedakarlık yapmasını gerektirecek.Yamaç'ın planı işlemeye devam ederken Çağatay'ın adamları yüzünden zor durumda kalan Cumali'nin yardımına sürpriz bir isim yetişecek. Celasun'un Karaca'yla ilgili verdiği bilgi karşısında Yamaç'ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olacak. Çağatay'ı oyun dışı bırakan hamle nefesleri keserken Koçovalılar artık mahallelerini toparlamak için uğraşacak. Ancak büyük bir darbe alan Erdenetler Koçovalıların peşini bırakmayacak. Arık Böke Erdenet'in gelişiyle artık hem Koçovalılar hem Erdenetler için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.