Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası, Şırnak'ta sürüyor

Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası'nın 5. gününde çiftlerde yarı final ve tek kızlarda çeyrek final maçlarıyla devam etti.



Gençlik ve Spor Bakanlığının himayelerinde, Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) destek ve koordinasyonu, valilik, belediye ve Şırnak Üniversitesi'nin (ŞÜ) katkılarıyla üniversite yerleşkesinde devam eden organizasyonda, çiftlerde finale çıkan isimler belli olurken, teklerde çeyrek final maçları oynandı.



Şırnak'ta gerçekleştirilen ilk uluslararası tenis turnuvası olma özelliğini taşıyan turnuvada Türkiye, Rusya, Litvanya, Kazakistan, Tunus, Polonya, İran, Gürcistan ve İngiltere'den 14 yaş ve altı 37'si kız 81 sporcudan 8'i kız toplam 15 sporcu yarı final ve finale çıkma şansını yakaladı.



Organizasyonla ilgili açıklamada bulunan Tunuslu sporcu Alaa Essid, çiftlerde finale çıkmanın sevincini yaşadığını belirterek, "Güzel bir turnuva oluyor. Finale yükseldim, yarınki müsabakalarda şampiyon olmak için sahaya çıkacağım." diye konuştu.



Bir başka Tunuslu sporcu Lamiss Houas ise tek kızlarda yarı finale çıktığı için mutlu olduğunu, şampiyon olmayı hedeflediğini kaydetti.



Turnuva, 22 Mayıs Pazar günü tamamlanacak.





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