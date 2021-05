Cudi Cup Tenis Turnuvası Şırnak'ta

Şırnak, 20-23 Mayıs tarihlerinde Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası'na ev sahipliği yapacak.



Türkiye Tenis Federasyonundan (TTF) yapılan açıklamaya göre organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığının himayelerinde, TTF'nin destek ve koordinasyonu, Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi ve Şırnak Üniversitesinin katkılarıyla gerçekleştirilecek.



Şırnak ilinde düzenlenecek ilk tenis turnuvası olma özelliği taşıyan Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası, Şırnak Gelişim Gençlik ve Spor Kulübü'nde kızlar ve erkeklerde toplamda 140 sporcunun katılımıyla düzenlenecek.



- Vali Pehlivan: "Tenise gönül veren bütün sporseverleri Şırnak'a davet ediyorum"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, geçmişten günümüze terör nedeniyle büyük zorluklar, sıkıntılar yaşamış Şırnak'ın, devletin güvenlik güçleri başta olmak üzere ilgili bütün kurum ve kuruluşlarıyla ortaya koymuş olduğu kararlı mücadeleler ve yaptığı yatırımlarla artık güven ve huzur şehri haline geldiğini belirterek, "Her alanda başarılı faaliyetler gerçekleştirme hedefi bulunan Şırnak ilimizin spor şehri olmak da hedefleri arasında yer almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'nin en genç iki ilinden biri olan Şırnak'ta spor tesislerinin ve sportif faaliyetlerin artığına dikkati çeken Pehlivan, şunları kaydetti:



"Diğer bütün yatırım alanlarında olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ilimizde spor altyapısının geliştirilmesi hususundaki yatırımları artarak devam etmektedir. Her alanda olduğu gibi Şırnak, sporda da başaracağım demektedir. Bundan böyle Cudi ve ilimizin tamamı inşallah böyle güzel etkinliklerle anılacaktır. Tenis sporuna gönül veren bütün sporseverleri Şırnak ilimize davet ediyorum. Kendilerini, Şırnaklı hemşehrilerimizin misafirperverliğiyle ağırlamaktan büyük bir memnuniyet ve mutluluk duyacağımızı belirtiyor, Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası'nda buluşalım diyorum."



- TTF Başkanı Durmuş: "Şırnak teniste de başaracağım diyor"



TTF Başkanı Cengiz Durmuş, tenisin ülkenin her noktasına yayılması konusunda federasyonun yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu vurguladı.



Durmuş, "Şırnak ilimizde, Cudi Dağı'nın yanı başında Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası'nda buluşacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Biz Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bize göstermiş olduğu hedefler ve yerel yönetimlerimizin büyük destekleriyle, yetenekleri doğrultusunda her gencimizin, her sporu yapabileceği inancıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.



Şırnak'ın ilk kez bir tenis turnuvasına ev sahipliği yapacağına işaret eden Durmuş, şunları kaydetti:



"Cudi Cup'a katılım oldukça yoğun. Bu ilgi bizleri çalışmalarımız konusunda son derece şevklendiriyor. Huzurun sağlandığı Şırnak ilimiz, tenis sporunda da başaracağım diyor. Şırnak ilimizde Cudi Cup ile başlayan turnuvalarımız ise yaz boyunca Van Cup, Ağrı Dağı Cup, Göbeklitepe Cup ve Iğdır Kayısı Cup ile devam edecek. Gençlerimizin kişisel, ruhsal, bedensel gelişimlerini destekleyen tenis sporunu Türkiye'nin her noktasında sporcularımızla buluşturmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."