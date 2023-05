Cudi Cup'a Türkler damga vurdu

Şırnak Üniversitesi yerleşkesindeki 2'si kapalı 4'ü açık kortta gerçekleştirilen, Türkiye'nin yanı sıra Hindistan, İran, Almanya, İtalya, Fransa ve İngiltere'den 66 sporcunun katılımıyla 22 Mayıs'ta açılışı yapılan turnuvanın final maçı oynandı. Karşılaşmalarda tekli erkeklerde Çağan Çetin ve Kerem Genç, tekli kızlarda ise Ayşe Bal ve Alman Lina Freya Simonsen karşı karşıya geldi. Tekli erkeklerde Çağan Çetin, kızlarda ise Ayşe Bal şampiyon oldu.



Şampiyonlar için düzenlenen madalya törenine; Vali Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Gençlik ve Spor il Müdürü Abdullah Ayar, sporcular ve tenis severler katıldı. Törende konuşan Vali Osman Bilgin, Şırnak denilince artık akıllara petrol ve sporun geldiğini ifade ederek,



"Pazartesi günü ülkemizin gururu Gabar Dağı'nda açılışı yaptık. Çok şükür ki, artık Şırnak deyince her yönü ile her metre karesinde güzellikleri birlikte yaşıyor ve yaşatıyoruz. Gabar artık ülkemizin gururu. Gabar artık ülkemizin bağımsızlığının sembolü. Çok değil 1 yıl önce Gabar deyince akla sadece terör geliyordu. Ama bugün Gabar deyince ülkemizin bağımsızlığı akla geliyor. Petrol, spor akla geliyor. Bütün güzellikle aynı anda akla geliyor. Burada bu yıl 2'ncisini düzenlediğimiz Cudi Cup turnuvasının gelecek yıl adını Cudi-Gabar Cup yapıyoruz. Dolayısıyla biz Cudi ve Gabar Dağı'nın bu verimliliğini spordaki kardeşlik ile bir araya getirerek, ilimizin ve ülkemizin uluslararası arenadaki gücünü daha da artırıyoruz. Misafirlerimizin ilimizden mutlu ayrıldıklarını görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Uluslararası arenadan gelen misafir devletlerin misafir oyuncularına ve ülkemizin her köşesinden tenise gönül veren sporcu ve ailelerine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.



Finalde şampiyon olan Ayşe Bal, organizasyonun çok güzel olduğunu ifade ederek, "Çok güzel bir organizasyon. Çok iyi olanaklar var. Finalde Alman rakibimle oynadım ve 6-2 ile 6-3'lük setler sonunda şampiyon oldum. Sergilediğim performanstan çok memnunum. Çok güzel oynadım. Umarım Şırnak'ta daha fazla organizasyonlar yapılır" diye konuştu.



Tekli Erkekler şampiyonu Çağan Çetin ise, şampiyon olduğu için mutlu olduğunu vurgulayarak, "8 yaşımdan beri tenis oynuyorum. Severek oynuyorum. Cudi Cup güzeldi. Güzel bir organizasyon yapmışlar. Oyuncular da bence iyiydi. Güzel bir turnuva zorlu geçti. 32 rakibim vardı. Hepsini eleyerek finalde şampiyon oldum. Şampiyon olduğum için mutluyum" dedi.



Yapılan konuşmalardan sonra şampiyon sporculara kupa ve madalyaları verildi.