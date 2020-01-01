Cube: "Haberi duyduğumda, ilk Kobe'ye mesaj attım..."

Ünlü rapçi ve oyuncu Ice Cube, Kobe Bryant ile ilgili acı haberi duyduğunda, ilk mesaj yazdığı kişinin Kobe olduğunu söyledi.



Los Angeles Lakers'ın büyük hayranı olduğu bilinen Cube, Kobe'nin geri dönüş yapıp yapmayacağını görmek için hemen mesaj attığını belirtti.



Bryant, Pazar özel helikopteriyle seyahat ederken geçirdiği kazada ölen dokuz kişi arasındaydı. Bryant'ın kızı Gianna Bryant da ölenler arasındaydı.



Kazanın nedeni bilinmese de, bazı raporlar havanın bir rol oynadığını söylemişti.



"UMARIM LOS ANGELES, AİLESİNE DESTEK OLUR"



Cube'un ifadeleri şu şekildeydi:



"Kobe, LA'i bir arada tutan etkenlerden biriydi. İlk ona mesaj attım. Cevap verir mi diye. Ve cevap alamadım. Medyanın bu endişeyi başlatma sebebi, Kobe olmasıydı. Ve Kobe eninde sonunda mesaja cevap verirdi. Sonra doğru olduğunu gördüm. Tüm gece uyuyamadım, dönüp durdum. Vanessa'yı, kızlarını, babasını, annesini, kız kardeşlerini, Vanessa'nın ebeveynlerini düşündüm. Sevdiği herkesi. Kayıplarını..."



"Bizim taraftarlar olarak ne kaybettiğimiz belli. Şahsen benim, benden genç yaşta kahramanlarım çok az. O da onlardan biriydi. Bu, ailesi için daha derin bir durum. Umarım şehir, kollarını o ailenin etrafına sarar ve Kobe'yi kucakladıkları kadar onları da kucaklarlar. Çünkü ihtiyaçları olacak."



Los Angeles şehri ve bir bütün olarak Lakers organizasyonu, Kobe olmadan asla aynı olmayacak.



