Cuban'ın, Michael Finley'ye güveni tam!

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, eski oyuncusu ve şimdiki Mavericks yöneticisi Michael Finley'nin, ön ofis yeteneklerine tam olarak güvendiğini belirtti.



Chicago Bulls ön ofisinin, başkan yardımcısı John Paxton ve genel menajer Gar Forman'ın yerini alacak adaylar aradığı haberinden sonra Cuban, Finley'nin bu arayışta yer alabileceğini gururla söyledi:



"Michael Finley bu rolde inanılmaz olurdu. Fin'in Mavs üzerinde büyük bir etkisi oldu. İnanılmazdı."



15 yıllık NBA kariyeri boyunca, Finley iyi bir skorerdi ve 1996 ile 2005 yılları arasında Mavs ile en iyi yıllarını geçirmişti. Dirk Nowitzki ve Steve Nash ile birlikte bir "Big 3" kuran Finley, 2000 ve 2001 olmak üzere, iki kez de All-Star olmuştu.



Dallas'ın 2000'li yılların başında çok yıllık bir şampiyonluk adayı olmasına yardım etmesine rağmen, Finley asla takımla bu başarıya ulaşamamıştı. Lakin 2007 yılında, San Antonio Spurs ile bu başarıya ulaşmıştı ve kariyerinde de 15.7 sayı, 4.4 ribaund ve 2.9 asist ortalamaları yakalamıştı.



