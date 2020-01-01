Cuban'ın, "Jordan mı LeBron mu?" tartışmasına yanıtı!

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan ve Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in bulunduğu, 'tüm zamanların en iyi oyuncusu' tartışmasındaki fikrini paylaştı.



G.O.A.T. tartışmaları, sürekli gündeme getirdiğinden ötürü, bir türlü bitmek bilmiyor ve "Jordan mı LeBron mu?" sorusunun en son kurbanı, Mavericks'in sahibi Cuban oldu.



Dünyanın en önemli teknoloji konferansları arasında yer alan Web Summit 2020 etkinliği sırasında Cuban'a, bu iki yıldız arasında hangisini tercih edeceği soruldu ve Mavs sahibi, diplomatik bir yanıtla karşılık verdi:



"Maç sonunda şut sokabilecek bir katil istiyorsam, MJ'i isterim. Takımdaki herkesi daha iyi hale getirecek birini istiyorsam, LeBron'u isterim."



