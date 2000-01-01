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Cuban, Trump ile ligleri başlatma konusunu tartışacak

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, ABD başkanı Donald Trump'ın da dahil olduğu danışma komitesinin üyeleriyle, Amerika'daki profesyonel spor liglerinin yeniden başlamasını tartışmak üzere bir toplantı yapacak.

Haber; Sporx.com
Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, ABD başkanı Donald Trump'ın da dahil olduğu danışma komitesinin üyeleriyle, Amerika'daki profesyonel spor liglerinin yeniden başlamasını tartışmak üzere bir toplantı yapacak.

NBA başkanı Adam Silver, Trump'ın tüm büyük spor komisyoncuları da dahil olmak üzere 200'den fazla kişiyi içeren danışma panelinin bir parçası olacak. Panel, ekonominin yeniden açılmasını şekillendirmeye yardımcı olacak bilgiler sağlayacak.

Trump, Nisan ayının başında tüm spor komisyoncularıyla bir konferans görüşmesi gerçekleştirmişti ve Silver, NBA'in güvenli bir şekilde ekonomiyi yeniden başlatmasına nasıl yardımcı olmasını istediğini söylemişti.

Trump Salı günü yaptığı brifingde "Liglerimizi geri getirmeliyiz. 14 yıllık beyzbol maçlarını izlemekten bıktım" ifadelerini kullanmıştı.


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