Cuban: "Sevgili Beyazlar, değişmesi gereken bizleriz!"

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, "Black Lives Matter" (Siyahların Hayatı Önemlidir) hareketi ile ilgili güçlü bir mesaj gönderdi.



Afroamerikalı George Floyd'un Minneapolis memurlarının elinde haksız bir şekilde öldürülmesi, ABD genelinde hem şiddetli hem de barışçıl protestolara yol açtı.



Sosyal konularda her zaman sesi çıkan Mavs sahibi, Emerson Koleji Başkanı M. Lee Pelton'un açık mektubunu retweet etti. 61 yaşındaki Cuban, Afroamerikan topluluğuna destek verdi ve cesurca beyazların (kendisi gibi) değişmesi gerektiğini iddia etti.



"Sevgili Beyazlar: Değişmesi gereken bizleriz. Bu tek bir adamın hikayesi değil. Bu neredeyse her siyah adamın hikayesi. Bu yüzden sorun bizimdir. Bizim, yaptıklarımızı değiştirmek için KENDİ yolumuzu bulmamız gerekiyor. Hızlı bir çözüm olmayacak. Bu ahlaki bir zorunluluktur."



"İNSANLARA EŞİT DAVRANMAK NEDİR, BİLMİYORMUŞUM"



Bir sonraki tweetinde Cuban, insanlara eşit davranmanın gerçek anlamı hakkındaki inancını da paylaştı. Mavs patronu, bir kişinin durumunun, daima göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti:



"Eskiden, insanlara eşit davranmanın, herkese aynı muameleyi yapmak anlamına geldiğini düşünürdüm. Bir matematik denklemi gibi. Ama yanılmışım. İnsanlara eşit davranmanın, kim olduklarına ve neleri tecrübe ettiklerine göre onlara eşit miktarlarda saygı göstermek anlamına geldiğini öğrendim."



Cuban, yıllar boyunca birçok tartışmaya katıldı. Açık sözlü bir işadamı ve yatırımcı olan Cuban, her zaman ezilenlerin savunucusu olmuştu.



Mavs sahibi, bu harekete NBA'den desteğini yansıtan birçok kişinin arasına katıldı. Birkaç oyuncu, şu an devam eden barışçıl protestolara katılmak için sokaklarda yürümüştü ve Cuban ile bazı Mavs oyuncuları da bu protestolara katılmışlardı.