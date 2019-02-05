Cuban: "Porzingis ve Doncic'i 20 yıl bir arada tutmak hedefimiz"

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, yeni oyuncusu Kristaps Porzingis ile yıldız çaylağı Luka Doncic'i "20 sene bir arada tutmayı hedeflediğini" söyledi.
Porzingis'e, Mavericks ile ilk basın toplantısında bu yaz takımla uzun vadeli bir anlaşma imzalamayı planlayıp planlamadığı sorulduğunda, Cuban araya girdi: "Bunu ben cevaplayabilirim. Evet, planlıyor. Amacımız gelecek 20 yıl boyunca ikisini bir arada tutmak."
Onayı istendiğinde, Porzingis, "Aynı şekilde düşünüyoruz. Sormayın bile."
yanıtını verdi.
Porzingis, Luka Doncic ile oynamaktan duyduğu heyecanı da dile getirdi: "Her düşündüğümde heyecanlanıyorum. Gerçekten özel olabileceğimizi düşünüyorum. 7/24 basketbol düşünüyorum, ve sahada çok özel ve izlemesi çok keyifli bir ikili olacağımızı görebiliyorum. Bu yüzden heyecanlıyım."
Cuban, son olarak şu ifadeleri ekledi: "Şimdiye kadar her şey, şu ana kadarki tüm konuşmalar çok olumluydu. Beklemediğimiz bir şey ortaya çıkmadığı sürece, umarım kendisi gelecek 20 yıl boyunca bir Maverick olacaktır."