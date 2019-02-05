Cuban: "Porzingis ve Doncic'i 20 yıl bir arada tutmak hedefimiz"

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Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, yeni oyuncusu Kristaps Porzingis ile yıldız çaylağı Luka Doncic'i "20 sene bir arada tutmayı hedeflediğini" söyledi.Porzingis'e, Mavericks ile ilk basın toplantısında bu yaz takımla uzun vadeli bir anlaşma imzalamayı planlayıp planlamadığı sorulduğunda, Cuban araya girdi:Onayı istendiğinde, Porzingis,yanıtını verdi.Porzingis, Luka Doncic ile oynamaktan duyduğu heyecanı da dile getirdi:Cuban, son olarak şu ifadeleri ekledi: