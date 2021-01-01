Cuban: "Play-in turnuvası, çok büyük bir hataydı..."

Dallas Mavericks sahibi Mark Cuban, NBA'in 'play-in' turnuvasının "çok büyük bir hata" olduğunu söyledi.



Cuban düşüncelerini ESPN'e aktararak, NBA'in play-in turnuvası planını eleştiren oyuncusu Luka Doncic'le aynı fikirde olduğunu belirtti:



"NBA'in bunu neden yaptığını anlıyorum. Ancak KOVID nedeniyle yaratıcı olacaksak, İlk 20 sıra arasındaki takımları seçip, en alttaki dört takımın oynamasına izin vermeliyiz. Özellikle de normal takvimden 10 maç kesildiği için, bunu yapmak için en uygun olan yıl, bu yıl.



Bu yaklaşımın en kötü yanı, sıkıştırılmış takvimin stresini ikiye katlaması. Bir playoff yeri için oynamaktan ve sıralamalar netleştikçe oyuncuları dinlendirmekten ziyade, Luka'nın dediği gibi sonuçlar çok büyük olduğu için takımların her maça bir playoff maçı olarak yaklaşması gerekiyor.



Yani oyuncular daha az gün içinde daha fazla maç ve daha fazla dakika oynuyorlar. Geriye dönüp bakıldığında, bu yaklaşım çok büyük bir hataydı."



Cuban, oybirliğiyle onay alan play-in turnuvası kararı için oy verenler arasında yer alıyordu.



