Cuban: "Paul Pierce'ı 2008'de Dallas'a alıyorduk!"

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, Mavs'in 2007-08 sezonundan sonra eski NBA yıldızı Paul Pierce'ı almak için 'anlaşma yaptığını' itiraf etti.



Pierce, Sports Illustrated'dan Chris Mannix'e bir dönem Celtics'ten Mavericks'e takas olması için baskı yaptığını açıkladıktan sonra, Cuban tartışmayı daha da körükleyen bir tweet attı:



"Hatta şu da var. Üç takımlı bir takas yapmıştık. Tüm takımlar anlaşmanın kendilerine düşen kısmını kabul etmişlerdi. Takas görüşmesine geldiğimizde üçüncü takım, Celtics'e bir ilk tur Draft hakkı vereceklerini bilmediklerinden, anlaşmayı bitirmişlerdi."



Cuban, anlaşmadan uzaklaşan takımın hangisi olduğunu açıklamadı.



Sports Illustrated'a göre, Pierce'in Celtics ile olan hoşnutsuzluğu, takımın 2007'de Hall of Famer oyuncular Kevin Garnett ve Ray Allen'ı almasından önce zirve noktaya ulaşmıştı. Ancak Cuban, mevzubahis anlaşmanın Pierce'ın Finaller MVP'si olarak seçildiği 2008 şampiyonluğunu takiben gerçekleştiğini belirtti.



Celtics, Pierce'ı Garnett ile birlikte 2013'te Brooklyn Nets'e takas etmişti.



Pierce, Cumartesi günü Naismith Memorial Basketbol Hall of Fame sınıfına dahil edilecek.



