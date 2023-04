Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, eski yıldız oyuncusu Jalen Brunson'ın ayrılışı hakkında konuştu ve bu konuda ebeveynlerini suçladı.



Cuban, Brunson'ın dört yıllığı 104 milyon dolarlık bir kontrat için New York Knicks'e gidişine değinerek, Mavs'in kendisiyle yeniden sözleşme imzalamak için görüşme fırsatına sahip olmadığını belirtti ve Brunson'ın şu anda Knicks'te asistan koç olan babası Rick Brunson'ı bu duruma burnunu sokmakla suçladı:



"İşin kötüye gittiği an, Rick'in burnunu soktuğu zamandı. Ebeveyninin veya ebeveynlerinin konuya dahil olduğu zaman..."



Mavs, maaş tavanında yer açmak için bir takas yapmadıkça, Brunson'a verilebilecek bir kontrat dört yıllığı 56 milyon dolarlık bir sözleşme ile sınırlıydı.



"PAZARLIK ŞANSIMIZ OLMALIYDI"



Cuban ayrıca, Brunson'ın söz konusu anlaşmayı teklif edilmiş olması durumunda imzalamaya istekli olduğu iddiasına da itiraz ederek, kanıt olarak takım yöneticisi Nico Harrison ve Brunson'ın menajeri Aaron Mintz'in mesajlaşmalarını gösterdi:



"Teklifin ne olduğunu bilmiyorduk. Bize hiçbir rakam vermediler. Ancak şu an rakamı bildiğim için söyleyebilirim ki, o miktarı anında öderdim. Ama o zaten kalmayacaktı. Bence bu hiçbir şekilde parayla falan ilgili değildi.



Yani herhangi bir pazarlık yapma fırsatımız olmadı. Bize rakam falan vermediler. Bizim oyuncumuz olduğu için, gelecek herhangi bir teklifi karşılama fırsatına sahip olmamız gerektiğini düşünürsünüz, değil mi? Yani bu işler böyle yürür. Menajerle bir diyaloğunuz vardır ve oyuncunun gelişimine yardımcı olduğunuz için, en azından bir pazarlık yapma fırsatı vereceklerini düşünürsünüz. Adam dört sene bizdeydi. Bu işi birlikte çözmemiz gerekirdi."



Brunson, bu sezon New York'ta oyununu bir adım yukarıya taşıyıp sayı (24.0) ve asist (6.2) ortalamalarında kariyer rekorlarına ulaşarak, Knicks'in playofflara kalmasına yardımcı olmuştu.





