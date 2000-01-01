Cuban: "NBA'in Haziran'da dönüşü, 'akıl almaz' değil"

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, Haziran ayı başlarında NBA için geri dönüşün 'akıl almaz' olmadığını söyledi.



NBA, 2019-20 sezonunun devam edip etmeyeceğine henüz karar vermedi. NBA başkanı Adam Silver, ligin Mayıs ayına kadar karar almayacağını söylemişti. Ancak Cuban için Haziran başında yapılacak bir geri dönüş, "akıl almaz değil".



93.7 The Fan'de konuşan Mavs sahibi, 2019-20 sezonunun Haziran ayında devam etme olasılığının olduğuna inanıyor. Cuban'ın okuduklarına göre, koronavirüs ile mücadelede tıp alanında çeşitli ilerlemeler kaydedilmiş durumda.



"İşler gerçekten lehimizde giderse, ki bu benim bilimsel değil, umutlu halim, Haziran başında maç oynama ihtimalimiz, akıl almaz değil."



"Tüm bilimden ve okuduğum şeylerden bildiğim kadarıyla, bir geri dönüşün nasıl görüneceğini planlamaya başlayabilmemiz için, bazı gelişmeler konusunda yeterince ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum. Ben Amerikan eksepsiyonalizmine büyük bir inancı olan biriyim ve bilim açısından duymaya başladığım her şey ve bu şeyle savaşmak için yaptığımız tıbbi gelişmeler, beni çok pozitif kılıyor."



"SADECE TV İÇİN OYNANDIĞINI GÖREBİLİRİZ"



Buna ek olarak, Mavs'in bir numaralı hayranı, maçların devam etmesi durumunda bunun sadece TV için olacağına inanıyor.



"Bahse girmek zorunda kalsaydım ve bu bir bahisten daha büyük bir tahmin, Haziran'ın başında takımların sahaya girmeye başladığını ve belki de sadece televizyon için maç oynadığını görebileceğinizi söyleyebilirim."



Hiçbir şey kesin olmasa da, ligdeki fısıltılar NBA'in seyircisiz ve sınırlı bir çalışan sayısıyla oynanacak maçlar için olası yerleri araştırdığını ortaya koyuyor.



