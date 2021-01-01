Cuban: "NBA olarak, neden kendi 'Dünya Kupası' turnuvamızı kurmuyoruz?"

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, başkan Adam Silver'a NBA oyuncularının yer aldığı Dünya Kupası tarzı bir turnuva fikrini sunduğunu söyledi.



Carmelo Anthony'nin "What's In Your Glass?" isimli podcastinde Cuban, NBA oyuncularıyla bir Dünya Kupası fikrini, eski başkan David Stern'e ve şimdiki başkan Silver'a açıkladığını belirtti:



"Adam'a şunu söyledim; Bence kendi Dünya Kupası turnuvamızı kurmalıyız. Futbolda işin nasıl yürüdüğünü biliyorsun, değil mi? 21 yaş ve altı oyuncuları Olimpiyatlara gönderirler ve sonra kendi Dünya Kupası turnuvalarında tüm takımlara ve oyunculara ödeme yapılır. Ben 20 yıldır bunu tartışıyorum.



Olimpiyatlara en iyi yıldızlarımızı gönderiyoruz ve adamlar çok fazla sakatlanmıyor ama özellikle bu yıl için konuşuyorum, oldukça yıpranıyorlar. Tek işe yaradığı nokta ise, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne milyarlarca dolar kazandırmak oluyor. Ama O paranın bize gitmesi lazım değil mi?



Gerçekten, eğer kendi Dünya Kupası turnuvamızı kursaydık, %51 oyunculara ve %49 takımlara ayrılacak şekilde 1 milyar dolarlık bir gelir elde edebilir miydik? Evet, bence ederdik. Özellikle birkaç yıl sonra."



Cuban, hem Stern'ün hem de Silver'ın bu fikri reddettiğini de sözlerine ekledi.



