Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Cuban: "NBA olarak, neden kendi 'Dünya Kupası' turnuvamızı kurmuyoruz?"

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, başkan Adam Silver'a NBA oyuncularının yer aldığı Dünya Kupası tarzı bir turnuva fikrini sunduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, başkan Adam Silver'a NBA oyuncularının yer aldığı Dünya Kupası tarzı bir turnuva fikrini sunduğunu söyledi.

Carmelo Anthony'nin "What's In Your Glass?" isimli podcastinde Cuban, NBA oyuncularıyla bir Dünya Kupası fikrini, eski başkan David Stern'e ve şimdiki başkan Silver'a açıkladığını belirtti:

"Adam'a şunu söyledim; Bence kendi Dünya Kupası turnuvamızı kurmalıyız. Futbolda işin nasıl yürüdüğünü biliyorsun, değil mi? 21 yaş ve altı oyuncuları Olimpiyatlara gönderirler ve sonra kendi Dünya Kupası turnuvalarında tüm takımlara ve oyunculara ödeme yapılır. Ben 20 yıldır bunu tartışıyorum.

Olimpiyatlara en iyi yıldızlarımızı gönderiyoruz ve adamlar çok fazla sakatlanmıyor ama özellikle bu yıl için konuşuyorum, oldukça yıpranıyorlar. Tek işe yaradığı nokta ise, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne milyarlarca dolar kazandırmak oluyor. Ama O paranın bize gitmesi lazım değil mi?

Gerçekten, eğer kendi Dünya Kupası turnuvamızı kursaydık, %51 oyunculara ve %49 takımlara ayrılacak şekilde 1 milyar dolarlık bir gelir elde edebilir miydik? Evet, bence ederdik. Özellikle birkaç yıl sonra."

Cuban, hem Stern'ün hem de Silver'ın bu fikri reddettiğini de sözlerine ekledi.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal