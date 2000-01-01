Cuban: "NBA, Noel'de başlamalı. 15 yıldır bunu söylüyorum"

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, NBA'in neden Noel'de başlaması gerektiğini açıkladı.



Cuban kısa süre önce ligle ilgili endişelerini dile getirmişti. Oyuncularının, koçluk personelinin ve çalışanlarının güvenliğinden korkan Cuban, koronavirüs için bireyleri test etmek söz konusu olduğunda Beyaz Saray'ın protokolünü kullanmak istediğini bile ileri sürmüştü.



Mavs sahivi, NBA formatını tamamen yenileme konusunda oldukça isteki ve önerilerinden biri de, sezonun başlangıcını Noel Günü'ne taşımak:



"Bunu 15 yıldır söylüyorum. Ve bunun dinlenmemesinin nedeni ise, HUT (televizyon kullanan haneler) diye bir şeyin olması. Ve yaz aylarında, bu düşüşe uğruyor. Geçmişte bu çok önemliydi. NBA sezonunun Haziran'da bitmesini istiyorlardı, böylece TV izleyenleri en üst düzeye çıkarabileceklerdi. Ancak, TV artık değişti."



Cuban, bunun ligin NFL ile başa çıkması adına, NBA için akıllı bir hamle olacağını da şöyle açıkladı:



"Daha sonra başlayıp daha sonra bitirmek için çok daha fazla seçeneğimiz ve çok daha fazla esnekliğimiz olacak. Ve ilk maçlarımızla futbolla kapışmak yerine, playoff'lara yaklaşmalarına izin verelim ve Noel Günü'ne de yürekten girelim."



