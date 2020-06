Cuban: "NBA, bubble planını batırmayacak"

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, NBA'in bubble planını "batırmayacağından" emin olduğunu söyledi.



NBA, gelecek ay Orlando'daki sezona devam etme öncesinde büyük bir zorlukla karşı karşıya.



Lig, belirli bir sağlık ve güvenlik protokolleri seti oluştururken, koronavirüs pandemisi son haftalarda Orange County'yi zorlamıştı. Pozitif KOVID-19 vakalarındaki ani artış, sezona devam sırasında durumu belirsiz kılıyor. Ancak Cuban, Orlando "bubble'ının" yalıtılmış doğasının oyuncular, antrenörler ve personel için güvenli bir ortam sağlayacağını söyledi:



"Tipik bir arena ortamı gibi değil ve taraftarlar dışında her şey aynı. Tam tersi. Her şey korunuyor. Bu 'Hotel California' gibi, check-in yaparsınız ve ayrılmazsınız. Sağlık ve güvenlik protokolleri çok özeldir. Neden tüm bunları bir bubble oluşturmak için yapıp, sonrasında arenada veya arenada çalışan tüm çalışanların istedikleri gibi gelip gitmesine izin verelim ki? Bu tüm amaca karşı olur."



"Güvenin bana, hiçbir şeyi batırmayacağız, çünkü oda servisinden biri Orlando'da bir gece önce dışarı içmeye çıksa ve başkasına virüs bulaştırsa, her yönü o kadar çok tartıştık ki, dürüst olmak gerekirse, herkesin yaşları da göz önüne alındığında, muhtemelen bubble'ın içinde olmak Dallas'ta veya herhangi bir şehirde evde olduğundan daha güvenlidir."



Lakin herkes Cuban ile aynı şeyi hissetmiyor. Avery Bradley ve Wilson Chandler gibi oyuncular, aile üyelerinin sağlık ve güvenliğini sebep göstererek sezonun devamına katılmama kararı vermişlerdi.