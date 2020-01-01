Cuban: "Nash'e para vermemek, yaptığım en büyük hataydı!"

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, eski oyuncusu ve şu anki Brooklyn Nets koçu Steve Nash'in Phoenix Suns ile sözleşme imzalamasına izin verdiği için "uzun süre kendisinden nefret ettiğini" söyledi.



Cuban, Nash'in takımdan uzaklaşmasına ve Suns'la anlaşma yapmasına izin verdikten sonra araları biraz bozulmuştu.



Nash, Dallas'ta Dirk Nowitzki ile birlikte gelişmeye hazır olsa da, Cuban'ın takımı için başka planları vardı. Nash'in gitmesine izin veren Cuban, korkunç bir hata yaptığını sonradan anlayacaktı.



Nash, Suns ile sözleşme imzalamış ve oyunu değiştirip mevcut NBA'in temelini sağlamlaştırırken, NBA tarihindeki en iyi oyunculardan biri haline gelmişti



Cuban yakın zamanda bu karardan pişmanlık duyduğundan bahsederken, eski oyuncusu ile kendisi arasında hiçbir dargınlık olmadığını da açıkça belirtti. O sırada Nash Dallas'tan ayrılmak istemese de, Cuban aksini söylemiş ve point guardının serbestçe ayrılmasına ve Suns ile anlaşmasına izin vermişti.



"BANA BIBBY'DEN FAZLASINI TEKLİF ETTİLER!"



NBA veteranı Etan Thomas'ın sunuculuğunu yaptığı The Rematch podcast'ine katılan Cuban, bu kararı konuşarak, efsane oyuncuya istediği tüm parayı vermediği için pişmanlık duyduğunu açıkladı:



"Bu benim şimdiye kadarki en büyük hatam. En büyüğü hem de. Bir yıl önce sakatlanmıştı, dakikaları azalıyordu ve doktorumuz 'Bazı sorunları olabilir' demişti. Ve koç Don Nelson da, 'Bazı sorunları olabilir' demişti. Biz de ona çok iyi olduğunu düşündüğümüz bir teklif yapmıştık. Lakin sonra Phoenix gelmişti ve bu tekliften fazlasını vermişti.



Bunu asla unutmayacağım, çünkü beni aramıştı ve 'Bana Mike Bibby'den daha fazlasını teklif ettiler' demişti. Ve Mike Bibby o dönemde henüz büyük bir sözleşme imzalamıştı. Arenadaki ofisimde bulunan takvimde hala, 'Nash: Mike Bibby parası' yazar."



O zamandan sonra Cuban ve Nash için işler değişmiş ve yıldız oyuncu, istediği parayı vermediği için takım sahibinden nefret etmişti. Neyse ki, sonradan işleri çözmüş olan ikili, aralarını düzeltmişti:



"Nash bu yüzden uzun süre benden nefret etmişti. Ama şimdi aramız iyi."



