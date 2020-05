Cuban: "Mavs'de, Beyaz Saray protokolünü izliyorum!"

Dallas Mavericks sahibi Mark Cuban, koronavirüs testi yaygınlaşana kadar, antrenman tesislerini yeniden açmayacaklarını ve "Beyaz Saray protokolü kullanacağını" açıkladı.



Cuban, The Athletic'e duruşunun mantığını şöyle açıkladı:



"Beyaz Saray protokolü kullanacağım. Beyaz Saray'ın başkanını ve başkan yardımcısını koruma şekli, oyuncularımızı ve çalışanlarımızı korumak istediğim yoldur. Doğru zamanın ne olduğunu görmek adına, onların yaptıklarını kopyalamaya çalışacağız. Şu an itibariyle bildiğimiz her şey, her şeyden önce, herkesi test ettikleri. Ve en tepedeki insanlarını günlük olarak test ediyorlar. En iyi bilime, en iyi bilgiye ve en iyi bilgiye erişimleri var, yani onları kopyalamamız bana mantıklı geliyor."



Ancak Cuban, önümüzdeki iki ay içinde testlerin yayılacağı konusunda "kesinlikle" iyimser olduğunu da belirtti:



"Ben Amerikan eksepsiyonalizmine, girişimcilik ruhuna ve kapitalizme güveniyorum. Bir yol bulacağız, çünkü bulmak zorundayız."