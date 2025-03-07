Dallas Mavericks'in eski çoğunluk hissedarı Mark Cuban, Luka Doncic takası hakkında konuşarak, kulübün bu takastan daha büyük bir getiri elde etmesi gerektiğini söyledi.



"Eğer Mavericks, Luka'yı takas edecekse, bu başka bir konu," diyen Cuban, WFAA'ya yaptığı açıklamada, "Sadece daha iyi bir anlaşma yapmalılardı. Anthony Davis'e saygısızlık etmek istemem, ancak eğer dört korumasız birinci tur draft hakkı, Anthony Davis ve Max Christie'yi almış olsaydık, şu an farklı bir konuşma yapıyor olurduk" ifadelerini kullandı.



Cuban, Doncic'in Los Angeles Lakers'a Davis, Christie ve 2029 birinci tur draft hakkı karşılığında gönderildiği takastan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. Ancak, kendisine Doncic'i takas edip etmeyeceği sorulduğunda yanıt vermeyi reddetti.



2023 yılında Mavericks'teki çoğunluk hisselerini Miriam Adelson ve Patrick Dumont'a satan Cuban, profesyonel spor dünyasının en tanınan takım sahiplerinden biri olarak biliniyor. Dallas, Cuban'ın 2000 yılında yönetim grubuna katılmasından bu yana üç kez NBA Finallerine ulaştı ve 2011 yılında şampiyon oldu.



Cuban, Şubat ayı sonunda Lakers ile Mavericks arasındaki ilk karşılaşmayı yerinde izleyerek, Doncic'in babası ve menajeriyle tokalaştı.



66 yaşındaki iş insanı, Mavericks'in şu anda kendisi gibi bir sözcüye ihtiyaç duyduğunu da belirtti. "Şu anda Mavericks'in en büyük sorunu, gerçekten çıkıp iletişim kurabilecek birinin olmaması. Önemli olan ne yaptığınız değil, neden yaptığınızı nasıl anlattığınızdır ve benim olmadığım bir ortamda bu onların en büyük meydan okuması." dedi.



