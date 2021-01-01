Cuban: "Luka ve Porzingis, en iyi arkadaşlar değiller"

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, Luka Doncic ve Kristaps Porzingis'in "tartışmaları" olduğunu ve en iyi arkadaşlar olmadıklarını itiraf etti.



Cuban, K&C Masterpiece programında, Sloven ve Letonyalı ikilinin "tartışmaları" olduğunu ve en iyi arkadaşlar olmamalarına rağmen, sahada oynarken "iyi durumda" olduklarını söyledi:



"Saha içinde gayet iyiler. Demek istediğim, koçlar koçluklarını yaparak şovu yönetirler ve böylece sahada her şey halledilmiş olur. Hiç tartışmaları olmadığını söyleyemem, çünkü oluyor.



Bunu Jet (Jason Terry) ve Dirk'ün (Nowitzki) durumuna benzetiyorum. Hatırlarsanız Jet'i ilk aldığımızda Dirk onu pek sevmemişti. Ve bir playoff serisinde Jet, (Steve) Nash'e karşı bir hata yaptığı için bir playoff serisini kaybetmiştik ve bu işleri daha da kötüleştirmişti. Başlangıçta en iyi arkadaşlar sayılmazlardı, ancak zamanla birbirlerini sevmeye başlamış ve çok iyi arkadaşlar olmuşlardı. Ve bu, büyümekte olan küçük çocuklarınız olduğunda, sürecin sadece bir parçası oluyor. Dirk ve Jet'in saha dışında beraber bir şeyler yapmaları çok uzun zaman almıştı. Gerçekten.



Yani evet, KP ve Luka gayet iyi anlaşıyorlar. Ama farklı insanlar sadece. Farklı şeyler yapmayı seviyorlar."



Doncic bu sezon maç başına 28.7 sayı, 8.0 ribaund ve 8.7 asist ortalamaları yakalarken, Porzingis maç başına 20.4 sayı, 9.3 ribaund ve 1.6 asist ortalamalarına sahip.



Dallas şu anda Batı Konferansı'nda 32 galibiyet ve 26 mağlubiyetle altıncı sırada yer alıyor.



