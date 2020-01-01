Cuban: "Luka, LeBron'la pek kıyaslanamaz..."

Dallas Mavericks sahibi Mark Cuban, Luka Doncic'in Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ile kıyaslanamayacağını söyledi ve sebebini de açıkladı.



ESPN'in First Take programında yaptığı röportajda Cuban, Luka'nın oyununun kendisini LeBron'dan ayıran bazı yönlerine şöyle dikkat çekti:



"LeBron ve Luka aslında pek karşılaştırılabilir değil. LeBron lige atletizmi ön planda olarak geldi ve basketbol IQ'sunu sonradan geliştirdi. Luka'nın olayı basketbol IQ'su, gücü ve kullandığı açılar. Rakibini pek atletizmiyle yenmeye çalışan bir oyuncu değil. Tamamen farklı.



LeBron geldiğinde maçlara ağırlığını koyuyordu. Asıl adam o olmak zorundaydı, çünkü etrafında çok iyi oyuncular yoktu. Luka sahadaki herkesi daha iyi hale getiren biri. Bence Luka, takım arkadaşlarını geliştirme konusunda LeBron'un bulunduğu noktadan biraz daha ileride."



