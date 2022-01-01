Cuban: "Luka, kilosuna yapılan yorumlardan mahcup oldu"

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, Luka Doncic'in son zamanlardaki yükselişini All-Star'da ilk beş seçilmemiş olmasına ve kilo almasına yönelik eleştirilere bağladı.



Bu hafta The Morning Musers'da yayınlanan bir radyo programında Cuban, Doncic'in motivasyonunun sezonun başlarında aldığı kilolarla ilgili eleştirilerden ve bu sezon All-Star maçında başlangıç kadrosunda seçilmemesinden dolayı arttığını düşündüğünü söyledi:



"Bence biraz mahcup oldu. Kilosuyla ilgili falan yapılan eleştirilerden pek hoşlanmadı ve sonunda kendine çeki düzen vermesi gerektiğini anladı.



Onun seviyesindeki tüm sporcular, her şeyin kendilerine kolay gelmesi ve sürekli en iyi olmaya alışkın olmalarından ötürü, bu tarz şeyler yaşarlar. Sürekli başarı kazanmaya alıştıktan sonra işler beklediğiniz gibi gitmediğinde, bu durum sizi bazı şeyleri yeniden düşünmeye sevk ediyor."



Doncic sezonun başlarında, Olimpiyatlarda rekabet ettikten sonra "belki de gereğinden fazla" gevşediğini söyleyerek kondisyonunun olması gereken noktada olmadığını itiraf etmişti. İddialara göre kayıtlara 104 kilo olarak geçmiş olan Luka'nın, sezona üst üste ikinci kez 118 kiloda girdiği belirtilmişti.



