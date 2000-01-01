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Cuban: "Luka, en iyi Mavs oyuncusu olarak Nowitzki'nin yerini alabilir"

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, Luka Doncic'in, en büyük Mavericks oyuncusu olarak Dirk Nowitzki'nin yerini alabileceğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, Luka Doncic'in, en büyük Mavericks oyuncusu olarak Dirk Nowitzki'nin yerini alabileceğini söyledi.

Doncic'in önünde son derece parlak bir gelecek olduğuna şüphe yok. Cuban, Doncic'in efsane oyuncu Dirk'ü, tüm zamanların en büyük Mavs oyuncusu olarak geçebileceğini iddia etti:

"Dirk'ü geçebilir mi? Evet, sanırım oyun yeterince değişti, oyun, Dirk lige ilk geldiğinde olduğundan daha açık. Yani böyle bir avantajı var, ama MVP'ler kazanabilir, bir şampiyonluk da kazanabilirdi."

Cuban, ayrıca Nowitzki'nin bu duruma aldırmayacağına inandığını da ekledi:

"Umarım, ve Dirk'ün de bunu umut edeceğini biliyorum. Onlar iyi de arkadaş, bu yüzden her iki şekilde de birbirlerini destekliyorlar."


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