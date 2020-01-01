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Cuban: "Luka, en iyi formunda olmadığını biliyor"

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, takımın süperstarı Luka Doncic'in 2020-21 sezonunun başındaki zayıf kondisyonu hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, takımın süperstarı Luka Doncic'in 2020-21 sezonunun başındaki zayıf kondisyonu hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Cuban, 2022 EuroBasket elemeleri için Slovenya milli takımına katılmayı planladığı için, Doncic'in kendisini formda tutacak bazı antrenmanlar planladığını, ancak koronavirüs salgını nedeniyle planlarını değiştirmek zorunda kaldığını ve sonunda bu egzersizler yapamadığını belirtti.

Sportsradio 96.7 FM/1310 AM The Ticket programına konuk olan Cuban, Doncic'in şu anda fiziksel durumunun en iyi halinde olmadığını bildiğini ve bunun üzerinde çalıştığını söyledi:

"Luka kondisyonunun durumunu ve ne olursa olsun hatasını üstleneceğini biliyor. Ancak organizasyonda Luka'ya bakış açımızı değiştiren hiç kimse yok. Harika olduğunu biliyoruz. Ligin en iyi üç, beş oyuncusundan biri ve daha da iyi olacak."

Doncic, bu sezon Mavericks için 27.7 sayı, 7.0 ribaund ve 6.7 asist ortalamaları ile oynuyor.


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