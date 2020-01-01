Cuban, Luka Doncic'i "eşsiz" kılan şeyi açıkladı!

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, Luka Doncic'i 'eşsiz' kılan şeyin ne olduğunu paylaştı.



Luka, Mavericks ile ilk iki sezonunda NBA'de fırtınalar estirmişti. Doncic, NBA kariyerine 24.7 sayı, 8.5 ribaund ve 7.3 asist ortalamaları ile etkileyici bir başlangıç yapmıştı ve yalnızca üçüncü sezonunda MVP ödülünün muhtemel adaylarından biri olarak kabul ediliyor.



Cuban, The Jim Rome Show'da konuk olduğu sırada Luka'nın benzersizliği hakkındaki düşüncesini şu şekilde açıkladı:



"Büyük olma arzusu. Çaba gösterme isteği. NBA'e büyük yetenekle ve harika atletizmle gelen birçok insan var ve sahip oldukları tek şey bu. Her zaman bunların üzerinde çalışmıyorlar. Oyunu tam olarak anlamıyorlar. Luka tüm bunların hepsine sahip. Fiziği var. Atletizmi var. Basketbol hissiyatı ve IQ'su var ama en önemlisi, sıkı çalışma isteği de var.



Aynı derecede önemli olarak, hayranlarının ve içinde bulunduğu topluluğun, işinin ya da sadece kim olduğunun önemli bir parçası olduğunu kabul ediyor. Çocuklarla bağlantı kurması, topluma bağlanması onun için önemli ve bunlar büyüklükle beraber görülen şeylerdir. Basketbolda veya herhangi bir işte, en iyisi olmak isteyen, ancak etraflarındaki insanların da aynı derecede önemli olduğunu kabul eden insanlar..."



Doncic ve takım arkadaşları Giannis Antetokounmpo ve Milwaukee Bucks ile bu geceki hazırlık maçında karşı karşıya gelecek, ve Mavericks için hazırlık maçları dönemi başlamış olacak.



