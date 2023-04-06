Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, yıldız oyuncusu Kyrie Irving'i bu yaz ekipte tutmak istediklerini söyledi.



Cuban, kadrosuna katmak uğruna elindeki birçok varlıktan vazgeçtiği ve bu yaz serbest oyuncu olacak olan Irving'i takımda tutmak istediğini, ancak olası bir kontrat görüşmesinde aynı frekansta olup olmayacaklarının henüz belli olmadığını açıkladı:



"Kalmasını kesinlikle çok isterim. Hem de çok. Bence şansımız yüksek ve burada da mutlu. Ve mutlu olduğunu söyleyen de kendisi. Onunla çok iyi anlaşıyoruz. Çok iyi bir adam. Size şunu söyleyebilirim ki, Kyrie hakkında bildiğimi sandığım her şey %100 yanlışmış."



Cuban, Mavs'in bu yaz beş yıllığı 272 milyon dolarlık bir teklifte bulunabileceği Irving'e başka bir takımdan daha yüksek kontrat teklifi gelip gelmeyebileceği konusunda ise şu ifadeleri kullandı:



"Bilmiyorum. Sanırım her zaman çok yüksek bir fiyat olacaktır, ama şimdi yeni CBA (Toplu iş sözleşmes) ile durumlar çok değişti."



Kyrie, Dallas formasını giydiği 19 maçta 26.7 sayı, 5.1 ribaund ve 5.9 asist ortalamaları yakalamış durumda.





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