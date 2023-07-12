Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, tüm eleştirilere rağmen Kyrie Irving'i savunarak takımın kendisini her zaman uzun vadeli tutmak istediğini belirtti.



Takımın geçtiğimiz sezon playofflara ulaşamamış olmasına rağmen, Irving'e 3 yıllığı 126 milyon dolarlık bir kontrat vermiş olması birçok kişiden gelen olumsuz tepkilere sebebiyet vermiş olsa da, Cuban, Kyrie'nin yanlış anlaşıldığını söylerek kendisini şu şekilde savundu:



"Kyrie basketbolu ve maçlara gitmeyi çok seviyor, yani hayır, bu kontratı verirken en ufak bir endişem olmadı. Onu uzun vadeli bir parça olsun diye takas etmiştik.



Ve bence Kyrie genel olarak yanlış anlaşılan biri. İnsanların hakkında düşündüğü şeylere rağmen, oturup konuştuğunuzda aslında seveceğiniz birisi. Açık sözlü, zeki ve her zaman bir şeyler öğrenmeye açık. İlginç bir adam."



Irving, Mavericks ile oynadığı 20 normal sezon maçında 27.0 sayı, 5.0 ribaund ve 6.0 asist ortalamaları yakalayarak bireysel olarak iyi bir dönem geçirmişti.



