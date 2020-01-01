Cuban: "Kanye'nin müziğine bayılırım, ama ona oy vermem"

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, ABD başkanlığına adaylığını koyan ünlü hip-hop yıldızı Kanye West'in hayranı olmasına rağmen, kendisine oy vermeyeceğini açıkladı.



Cuban, NBA muhabiri Brandon 'Scoop B' Robinson ile bu yılki dönem ortası seçimleriyle ilgili düşüncelerini ve kendisini ilgilendiren diğer önemli konuları konuştu.



Kanye'ye gerçekten oy verip vermeyeceği sorulduğunda, Cuban'ın cevabı oldukça açıktı:



"Hayır. Kanye'ye oy vermezdim. Müziğini severim. Müziğini, ayakkabılarını ve hatta Gap'teki giysilerini bile satın alırım. Ama ona oy vermezdim."



Cuban kısa süre önce Kanye'nin başkanlık koşusunu desteklediği görülen bir tweet atmıştı:



"Eğer alternatif oylama mevcut olsaydı ve Kanye West, oy pusulasında Joe Biden ve Donald Trump'la yer alsaydı, Trump'tan önce Kanye'yi seçerdim."



