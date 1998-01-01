Cuban: "Jordan'ı, Dallas'a gelmeye ikna etmeye çalışmıştım"

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, efsane oyuncu Michael Jordan'ın Washington Wizards döneminden önce, kendisini Mavericks'te Dirk Nowitzki, Steve Nash ve Michael Finley ile aynı takımda bir araya getirmeye çalıştığını itiraf etti.



Jordan, kariyerine 1998 yılında Chicago Bulls ile NBA tarihinin en ikonik şutlarından biriyle son vermişti. MJ fanatikleri, emeklilikten ikinci kez döndüğü zamanı ve 2001'de Wizards'a katıldığı dönemi pek hatırlamak istemiyorlar.



İlginç bir şekilde, Cuban'ın Jordan'ı Mavs'e katılması için uğraştığı ortaya çıktı. Cuban bunu, 105.3 The Fan's GBag Nation'da yaptığı röportajda paylaştı:



"Washington Wizards ile geri dönmek için imza attığı gün, Mavs'i satın aldığım dönemde, David Falk 'neden onunla görüşmüyorsu?' demişti. Falk'un ofisine gittim ve tüm kontrat kağıtları oradaydı. Ve MJ'i onlarla değil, Mavs ile anlaşmaya ikna etemeye çalışmıştım."



2001 yılında, Cuban'ın takımı satın almasından bir yıl sonra, Mavs ekibi Nowitzki, Nash ve Finley ile yükselen bir takımdı. Efsanevi Don Nelson'ın koçluğundaki üçlü, Dallas'ı Batı Konferansı'nın en heyecan verici takımlarından biri ve çok yıllık bir playoff kadrosu haline getirmişti.



Jordan ise bu sırada 2001 yılında döndüğünde hala üretken bir oyuncuydu. 38 ve 39 yaşlarında, All-Star kalibreli seviyede üretkenliğiyle, iki sezonda 21.2 sayı, 5.9 ribaund ve 4.4 asist ortalamalarla oynamıştı.



