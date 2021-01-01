Cuban, iddiaları reddetti: "Porzingis'i niye takaslayayım?"

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, takımın yakın zamanda Kristaps Porzingis'i takas etmeyi düşündüğü yönündeki söylentileri şiddetle reddetti.



Rakip yöneticilerin, Cuban ve eski koç Rick Carlisle aksini açıkça belirtmesine rağmen, geçtiğimiz Mart ayında Mavericks'in Porzingis'i göndermeye istekli olduğuna inandıkları iddia edilmişti.



Cuban, NBA.com'dan Mark Medina'ya konuyla ilgili şunları söyledi:



"Bu doğru değil. Böyle bir şeyi neden yapayım ki? Böyle takaslarda her zaman geriye gidersiniz. Bir süperstarı takas ettiğinizde, asla avantajlı taraf siz olmazsınız.



KP'nin henüz en iyi performansını göstermediğine inanıyorum. Onu neden takas etmediğimizi şu aralar görebiliyorsunuz. Harika bir oyuncu ve iyi de bir adam.



Onunla yaşadığım tüm deneyimler de olumluydu. Yani neden böyle bir şey yapalım? Ama Twitter böyle bir yer işte. Muhtemelen şu anda Luka'yı takas etmeye çalışıyorlardır."



Porzingis, bu ayın başlarında sırt ağrıları nedeniyle beş maç kadro dışı kaldıktan sonra, dönüşünde 23.1 sayı, 9.1 ribaund ve 1.4 blok ortalamaları yakaladı.



Mavericks, yeni koçu Jason Kidd yönetiminde sezonda 10-7 derecesine sahip.



