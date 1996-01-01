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Cuban: "Gelecekte Seattle'ın bir NBA takımı olacağına inanıyorum"

Dallas Mavericks sahibi Mark Cuban, gelecekte Seattle'ın bir NBA takımının olacağına inandığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks sahibi Mark Cuban, gelecekte Seattle'ın bir NBA takımının olacağına inandığını söyledi.

Seattle, SuperSonics'in şehri terk edip Oklahoma City Thunder haline geldiği 2008 yılından beri NBA haritasının dışında kalmıştı. Geçtiğimiz ay NBA başkanı Adam Silver ise, ligin gelecekte bir noktada genişlemeyi düşündüğünü ima etmişti.

Cuban, ONE37 PM'de Landon Buford'a, NBA'in Seattle'a dönmesi gerektiğini açıkladı:

"Orada çok sayıda kurumsal sponsorluk ve harika taraftar bulunuyor. Ayrıca NBA'i kaçıran birçok insan da var, bu yüzden orada olmayarak çok şey kaçırıyoruz. Oklahoma City'ye hiçbir saygısızlık etmiyorum, orası harika bir pazar. Ama daha önce söylemediğim bir şeyi söylemiyorum. Seattle'ın gelecekte bir takımının olacağını düşünüyorum. Sadece ne zaman olacağını bilmiyorum."

SuperSonics, 1979'da bir şampiyonluk ve 1978, 1979 ve 1996'da da üç Konferans şampiyonluğu kazanmıştı.


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