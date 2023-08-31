Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, fazla esrar içen oyuncuları takımdan gönderdiğini söyledi.



Günümüzün NBA'inde esrar veya benzeri ürünleri tüketmek, bir süredir eskisi kadar tabu olarak görülmüyordu.



Ancak Philadelphia 76ers guardı Patrick Beverley'nin podcast'i 'Pat Bev podcast'te konuşan Cuban, gereğinden fazla "kafayı bulan" oyuncuları takas ederek takımdan yolladığını itiraf etti:



"Bir takım işi yürütüyoruz sonuçta. Yalan yok, çok fazla içtiği için takas ettiğim adamlar olmuştu. Eğer takımda bu işleri yeni çözen fakat takım kültüründen bi haber olan genç arkadaşlar varsa, onları bazen otel koridorunda yere yığılmış halde görebiliyorsunuz, hiç şüphe yok.



Ama bir anda diğer çocuklar da buna alışıyor ve bazen gözleri kızarmış bir şekilde antrenmana geldikleri oluyor. Onların bu yola düşmelerini istemezsiniz. Herkes sigara içiyor, konu bu değil. Ama içtiğiniz şeyin ne kadar güçlü olduğu ve ne kadar içtiğiniz çok önemli. Eğer artık büyük resme bakmayı gerektiren seviyeyi geçerseniz, bu asla takım kültürüyle uyuşmuyor..."



Geçtiğimiz Nisan ayında bildirilen ve 2023-24 NBA sezonunda yürürlüğe girecek olan geçici toplu iş sözleşmesindeki şarta göre, NBA oyuncularının artık esrar kullandıkları için cezalandırmayacağı duyurulmuştu.



Anlaşmada esrarın ligin uyuşturucu testi programına dahil edilmeyeceği ve oyuncuların esrar kullanırken yakalanması halinde cezalandırılmayacağı belirtilmişti.



