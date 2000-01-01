Cuban: "Dirk ve Luka, Jordan ve Pippen gibi olabilirlerdi"

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, emekli oyuncu Dirk Nowitzki ve Mavs yıldızı Luka Doncic'in, en iyi dönemlerinde takım arkadaşı olsalardı, bir sonraki büyük Michael Jordan - Scotie Pippen kombosu olabileceğini söyledi.



Cuban, Avrupalı yıldızlarının Bulls'u 90'lı yıllarda altı şampiyonluğa taşıyan efsane ikili Jordan ve Pippen kadar büyük olacağı konusunda düşüncesini dile getirdi:



"Aman Tanrım. Dirk kariyerinin sonunda olduğu için, beraberken çok az şey görebildik. Her ikisinin de en iyi dönemlerinde beraber oynadıklarını düşünebiliyor musun? Aman tanrım. MJ ve Scottie gibi olurlardı."



Jordan ve Pippen'ın, rakip oyuncuları savunmada kilitledikten sonra, hücum tarafında zor anlar yaşatan bir ikili olduğu biliniyor. Nowitzki ve Doncic ise, Mavs'le birlikte, bugünlerde ligde gördüğümüz geleneksel guard-pivot eşleşmesi şeklinde olabilirlerdi.



