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Cuban: "Dirk'ün heykeli, muhtemelen bu sene dikilecek!"

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, Dirk Nowitzki'nin heykelinin dikilmesinin yapım aşamasında olduğunu ve tanıtım tarihinin "Dirk'e bağlı olacağını" belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, Dirk Nowitzki'nin heykelinin dikilmesinin yapım aşamasında olduğunu ve tanıtım tarihinin "Dirk'e bağlı olacağını" belirtti.

Cuban, 97.1 "The Eagle" radyo programında yer aldı ve Nowitzki'nin forma emekliliğinin "bu yıl gerçekleşmesinin muhtemel olacağını" söyledi:

"Muhtemelen bu yıl olacaktır. Zamanlaması ise Dirk'e bağlı, çünkü bugünlerde çok seyahat ediyor. Ayrıca bizim de heykelimizi somut bir model olarak sunabileceğimiz bir zamana da denk gelmesi gerekiyor, çünkü bir süredir üzerinde çalışıyoruz. Kesinlikle."

Nowitzki'nin bir MVP ödülü ve şampiyonluk kazandığı özgeçmişine ek olarak formasının emekliye ayrılması ve heykelinin dikilmesi, Mavs'deki kariyerini tam anlamıyla ölümsüzleştirecek.


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