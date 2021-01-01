Cuban'dan Luka ile ilgili iddiaya net yanıt: "Tamamen saçmalık"

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, Luka Doncic'in bir Mavericks yöneticisiyle sürtüştüğü iddiasına dair raporu 'tamamen saçmalık' olarak nitelendirdi.



Geçtiğimiz gün The Athletic'ten Tim Cato ve Sam Amick, Mavericks ofisindeki "işlev bozukluğunun" Doncic'in takımla ilişkisine zarar verebileceğine dair dahili endişeler bulunduğunu, Luka'nın "Haralabos Voulgaris de dahil olmak üzere takımın kilit üyeleriyle ilişkilerinin zayıf olduğunu" ve bu durumun kendisinin "Dallas'ta uzun vadede kalma arzusunu etkileyebileceğini" belirtmişlerdi.



Günün ilerleyen saatlerinde Cuban, bu iddiayı attığı bir tweet'te "tamamen saçmalık" olarak belirtti.



Resmi olarak Voulgaris, nicel araştırma ve geliştirme direktörü unvanını elinde bulunduruyor olsa da, Cato ve Amick, kendisinin "son iki sezonda yapılan hemen hemen her işlemi başlatan veya onaylayan, takıma katıldığından beri Mavericks ofisi içindeki en etkili ses" olduğunu bildirmişlerdi.



"BOB DİĞERLERİNDEN DAHA YETKİLİ DEĞİL"



Ayrıca bu rapora göre Voulgaris'in birden fazla durumda Doncic'i öfkelendiren şeyler yaptığı iddia edilmiş olsa da, Cuban yöneticiyi şu ifadelerle savundu:



"Bob'un oraya koyduğu işi gerçekten beğeniyorum. Rick'i ve ofisimizi benzersiz veri içgörüleriyle desteklemek adına harika bir iş çıkarıyor. Bob, yapay zekayı ve bunun bir avantaj elde etmek için yarattığı fırsatları çok iyi kavramış bir kişi ve bu da benim için önemli. Lakin kendisi takımdaki diğer veri kaynaklarından daha yetki sahibi biri değildir."



"'GİZLİ GM' DÜŞÜNCESİ, SAÇMALIK"



Cuban ayrıca, Bleacher Report'tan Taylor Rooks ile de konuştu ve raporun öncülünü tekrar şu şekilde reddetti:



"Luka'nın, takım ofisinin, analiz grubunun ve scoutlarımızın ne dediğine çok dikkat ederim. Rick'in söylediği şeylere de. Bir 'gizli GM' olduğu düşüncesi tamamen saçmalık. Rick dışında başka birisinin rotasyonları ayarladığı fikri de oldukça aşağılayıcı."



