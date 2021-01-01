Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Cuban: "Curry'ye karşı kazanmak, en güzeli!"

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, en çok Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'ye karşı kazanmayı sevdiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, en çok Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'ye karşı kazanmayı sevdiğini söyledi.

"10 Questions with Kyle Brandt" isimli podcast'e konuk olan Cuban, "en çok hangi oyuncuyu yenmeyi sevdiği" sorusuna, Steph cevabını verdi:

"Eskiden Spurs'te kim varsa oydu, ama artık muhtemelen Steph. İnanılmaz bir adam. Bu işi çok uzun zamandır yapıyor ve bir sürü de yüzüğü var. O varken neler olacağını hiç bilemiyorsunuz, çünkü asla oyundan düşmüyor.

Yarı sahadan şut yollayıp onu sokabiliyor. Böyle şut atan hiç kimse daha önce görülmemişti. Steph iyi bir adam ama o varken, oyun asla bitmez."


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal