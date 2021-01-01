Cuban: "Curry'ye karşı kazanmak, en güzeli!"

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, en çok Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'ye karşı kazanmayı sevdiğini söyledi.



"10 Questions with Kyle Brandt" isimli podcast'e konuk olan Cuban, "en çok hangi oyuncuyu yenmeyi sevdiği" sorusuna, Steph cevabını verdi:



"Eskiden Spurs'te kim varsa oydu, ama artık muhtemelen Steph. İnanılmaz bir adam. Bu işi çok uzun zamandır yapıyor ve bir sürü de yüzüğü var. O varken neler olacağını hiç bilemiyorsunuz, çünkü asla oyundan düşmüyor.



Yarı sahadan şut yollayıp onu sokabiliyor. Böyle şut atan hiç kimse daha önce görülmemişti. Steph iyi bir adam ama o varken, oyun asla bitmez."



