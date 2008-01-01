Cuban, Carlisle'ı görevden almayı düşünmüyor!

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, ekibinin LA Clippers'a karşı oynadığı playoff serisinin 7. maçında elenmesinin ardından, takımın uzun süredir başantrenörü olan Rick Carlisle'ı görevden almayı planlamadığını söyledi.



Cuban, ESPN'den Tim MacMahon'a şunları söyledi:



"Size koçluğa nasıl baktığımı söyleyeyim. Değişiklik yapmak için değişiklik yapılmaz. Çok, çok, çok daha iyi olduğunu bildiğiniz biri yoksa, davulun sesi uzaktan nadiren hoş gelir."



Cuban'ın yanıtı, Carlisle'ın Clippers'a karşı arka arkaya iki sene ilk turda elenmesi durumunda bile Dallas'ın koçu olarak kalmak istediğini, ancak bunun eninde sonunda Cuban'ın kararı olacağını kabul ettiğini söylemesinin ardından geldi.



"DOĞRU KOÇ OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"



Carlisle, Mavericks için hala doğru başantrenör olup olmadığını düşündüğü sorulduğunda ise şu açıklamaları yaptı:



"Bu, Mark'a sormanız gereken bir soru. Tabii ki öyle düşünüyorum, ama ona mesaj atıp bu konuda ne diyeceğini göreceğim."



Mayıs 2008'den beri Mavericks'i çalıştıran Carlisle, Miami Heat koçu Erik Spoelstra ve San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich'in ardından NBA'de en uzun süre görev yapan üçüncü koç.



Dallas'ta geçirdiği 13 sezonda Carlisle, takımı 555-478 normal sezon serisine ve dokuz kez playofflara götürmüş, ayrıca Mavericks'in 2011'de kazandığı tarihindeki tek şampiyonluğu kazanmasına yardımcı olmuştu.



