Cuban: "Bu sezon bir şampiyonun belirlenmeyeceğine inanmak için bir nedenim yok"

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, gözü Florida'daki artan KOVID-19 oranları üzerinde olmasına rağmen, NBA'in bubble ortamının oyuncular için güvenli olacağına inandığını söyledi.



Cuban, şu ifadeleri kullandı:



"Belirli bir endişem yok. Bence NBA ve Disney, katılımcıları güvende tutmak için mümkün olan her şeyi yapmak adına, doktorlarımız ve bilim adamlarımızla birlikte çalışıyor. Aslında, eyaletlerdeki vakaların artışı düşünülünce, Orlando'da oyuncularımız ve seyahat partileri için oluşturulacak kurulumun oldukça güvenli olacağına inanmak için çok nedenim var."



Cuban, bu NBA sezonu için "bir şampiyonun belirlenmeyeceğine inanmak için bir nedeni olmadığını" söyledi ve ayrıca ligin boş ortamda atmosfer yaratmanın çeşitli yollarını deneyeceğini de sözlerine ekledi:



"Gürültüyü tanıtmak ve düzenlenen etkinliği oyuncular ve TV izleyicileri için daha eğlenceli hale getirmek için deneyeceğimiz çok fazla teknoloji olacak. Seyircilerin evde yaptıkları gürültüyü arenaya taşıyan uygulamalarla çok eğleniyorduk. Bu yüzden sadece sahada rekabet olmayacak, taraftarların enerjiye katkıda bulunmaları için de rekabet olacak!"



