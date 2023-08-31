Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, takımın önceki sezonki yetersiz performansının sorumlusunun yıldız ikilisi Luka Doncic ve Kyrie Irving olmadığını söyledi.



Mavericks geçtiğimiz sezon Irving'i kadrosuna kattığında, Doncic ile nasıl bir arada oynayabileceğine dair bazı sorular ortaya çıkmıştı.



Takımın playoffları kaçırmasının yanı sıra play-in turnuvasına bile katılmaya hak kazanamaması, bu soruların yoğunlaşmasına sebep olmuştu.



Ancak Cuban, 'Pat Bev podcast'te Mavericks'in karşılaştığı zorlukların Doncic-Irving ortaklığından kaynaklanan herhangi bir sorundan kaynaklanmadığını açıkladı:



"Birçok insan uyumlu olduklarını düşünmüyor. Geçen seneye baktığınızda, Kyrie veya Luka'nın birlikte oynamasıyla hiçbir ilgisi olmayan problemlerimiz vardı.



Birlikte 900 civarı pozisyon oynadılar ve %60 net efektif basket oranı ile hücuma artı 4 sayı falan katıyorlardı. Birlikte oynadıklarında, ligdeki en iyi beş ikiliden biriydiler."



"KİMSE ROLÜNÜ OYNAMIYORDU"



Cuban, ekibin sorunlarının kökeninin başka yerlerde, özellikle de tanımlanmış rollere bağlılık eksikliğinde yattığını savundu:



"Sakatlıklar ve diğer etkenler arasında, rollerine kendini adamış bir ekibimiz yoktu. Önceki yıl Batı Konferansı Finallerine gittiğimizde olduğunun aksiydi. O dönemde herkes rolünü biliyordu ve o rolü mükemmel bir şekilde oynuyordu. Geçtiğimiz yıl durum böyle değildi. Ve Kyrie ile Luka'dan bahsetmiyorum. Onlar rollerini biliyordu.



Ancak diğerleri takımdan ziyade kendileri için oynamaya başladığında, yapabileceğiniz her hata katlanarak büyümeye başlıyor. Dolayısıyla bu yıl saha içinde ve dışında pek çok değişiklik yaptık. Daha genç ve uzun oyuncular aldık."



