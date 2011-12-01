Cuban, 2020 şampiyonunun "meşru görülmemesi" fikrine karşı!

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, 2019-20 NBA şampiyonluğunun "meşru görülmemesi" fikrine tepki gösterdi.



Spor manzarasını NBA de dahil olmak üzere durduran koronavirüs pandemisi nedeniyle, 2020 NBA şampiyonluğunun meşru kabul edilip edilmeyeceği konusunda sorular bulunuyordu.



Cuban'a göre, 2020 şampiyonluğu üzerinde "yıldız işareti" olmaması gerekiyor:



"İnsanlar sezonun nasıl oynandığına bakmıyorlar. Parmağınızdaki yüzüklere bakıyorlar. 1999'daki şampiyonluk kadar görülmeyecektir. Herkes 1999'daki şampiyonluğun hep meşru gözükmeyeceğini falan söylerdi, ama kimse şimdi öyle bir şey hatırlamıyor. 2012 yılının şampiyonluğu için bile öyle. 66 maçlık, lokavt sonrası bir sezon oynanmıştı. Kimse bunu gündeme getirmemişti ve bu aslında büyük bir olaydı, çünkü bir sezonda 66 maç oynamak için, arka arkaya gecelerde maçlar oynuyordunuz. Ve bu daha da zordu."



Cuban'ın atıfta bulunduğu 1998-99 şampiyonluğunun sezonu, takım sahipleri ve oyuncular arasındaki bir iş anlaşmazlığının ardından 50 maçlık bir lokavt sezonuydu. San Antonio Spurs, 1999 Finalleri'nde New York Knicks'i yenmişti.



Bir sonraki kısaltılmış sezon 2011-12 sezonuydu ve yine bir lokavt gerçekleşmişti. Normal sezon 2011'deki Noel Günü'nde başlamıştı ve Miami Heat, Final serisinde Oklahoma City Thunder'ı mağlup etmişti (LeBron James'in de ilk şampiyonluğuydu).



