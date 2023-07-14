Cuadrado gelecek kararını veriyor

Juventus'tan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'yle görüşmelere başlayan Juan Cuadrado, bu hafta sarı-lacivertlilere kararını bildirecek.
35 yaşındaki Kolombiyalı sağ bek, Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddetmiş, Fenerbahçe'den de düşünmek için süre istemişti.
Tecrübeli oyuncu, hafta sonuna kadar olumlu ya da olumsuz bir cevap verecek. F.Bahçe, Cuadrado'ya 3.7 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme önermişti.
SEZON PERFORMANSI
Juventus formasıyla geçtiğimiz sezon 47 karşılaşmaya çıkan Cuadrado, 2 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.
35 yaşındaki Kolombiyalı sağ bek, Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddetmiş, Fenerbahçe'den de düşünmek için süre istemişti.
Tecrübeli oyuncu, hafta sonuna kadar olumlu ya da olumsuz bir cevap verecek. F.Bahçe, Cuadrado'ya 3.7 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme önermişti.
SEZON PERFORMANSI
Juventus formasıyla geçtiğimiz sezon 47 karşılaşmaya çıkan Cuadrado, 2 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.