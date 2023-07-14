Cuadrado gelecek kararını veriyor

Fenerbahçe ile görüşme gerçekleştiren Juan Cuadrado, kararını Sarı-lacivertlilere bu hafta bildirecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Cuadrado gelecek kararını veriyor
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14 Temmuz 2023 09:32
Son güncelleme 14 Temmuz 2023 09:48
Juventus'tan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'yle görüşmelere başlayan Juan Cuadrado, bu hafta sarı-lacivertlilere kararını bildirecek.

35 yaşındaki Kolombiyalı sağ bek, Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddetmiş, Fenerbahçe'den de düşünmek için süre istemişti.

Tecrübeli oyuncu, hafta sonuna kadar olumlu ya da olumsuz bir cevap verecek. F.Bahçe, Cuadrado'ya 3.7 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme önermişti.

SEZON PERFORMANSI 

Juventus formasıyla geçtiğimiz sezon 47 karşılaşmaya çıkan Cuadrado, 2 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti. 

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