CSKA'dan Mike James'e 3 yıllık yeni kontrat!

CSKA Moskova, oyun kurucu Mike James'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.

Haber; AA
CSKA'dan Mike James'e 3 yıllık yeni kontrat!
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01 Haziran 2020 21:31
Rus ekibi CSKA Moskova, ABD'li basketbolcusu Mike James'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.

CSKA Moskova Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Mike James'in sözleşmesinin 2023'e kadar uzatıldığı duyuruldu.

THY Avrupa Ligi'nde  AX Armani Exchange Milan formasıyla 2018-2019 sezonunun "sayı kralı" olan ABD'li oyun kurucu, Rus ekibine geçen yıl katılmıştı.

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