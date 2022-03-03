CSKA: 'YouTube kanalımız kapatıldı, başka sorunlar da olabilir'

Rusya Süper Ligi takımlarından CSKA Moskova, kulüp kanalının çevrimiçi video paylaşım ve sosyal medya platformu YouTube'dan kaldırılması üzerine bir açıklama yayımladı.



Resmi kanalın YouTube'dan kaldırıldığını ve ilerleyen zamanlarda diğer sosyal medya platformlarında problemler yaşanabileceği belirtilen açıklamada, "CSKA'nın YouTube'daki resmi kanalı, uygulanan yaptırımlar nedeniyle kaldırıldı. Artık tüm videolarımız RuTube'daki yeni kanalımızda yayınlanacak. Ayrıca yakın gelecekte özellikle Twitter, Facebook, Instagram gibi diğer sosyal ağlardaki hesaplarımız ile ilgili de sorunlar yaşanabilir. Tüm paylaşımlarımız, resmi web sitemizden yayınlanmaya devam edecektir." ifadeleri kullanıldu.



Öte yandan Moskova ekibi, medya ekibinin çalışmaya devam ettiğini ve içerikleri eksiksiz olarak yayınlamaya devam edeceğini de aktardı.





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